Suzano realiza a 17ª edição da Festa Nordestina a partir de agosto

A tradicional Festa Nordestina de Suzano chega à sua 17ª edição e promete movimentar o Parque Max Feffer nos dias 8, 9 e 10 de agosto. Com parque de diversões, o já esperado concurso Miss Nordestina, que completa quatro anos, e uma rifa com prêmios que chegam a R$20 mil, o evento celebra a cultura nordestina com muita animação.

A grande novidade deste ano é o concurso de quadrilhas, que reunirá oito grupos profissionais em apresentações que trazem mais visibilidade para as danças.

O pároco da Igreja Santa Rita de Cássia, padre Luis Hidalgo, compartilhou alguns detalhes sobre a festa durante o programa DS Entrevista. “Esse evento já faz parte do calendário de Suzano e também do calendário de turismo do estado de São Paulo.

Foi o finado deputado José Cândido que criou a lei que incluiu a festa no turismo estadual”, explicou.

Organizada pelo Instituto Virtutis, a festa também promove a chamada Ação Entre Amigos, uma rifa beneficente que ajuda a entidade. “Ela tem prêmios muito bons, então acaba chamando muito a atenção”, afirmou o padre, que também é fundador do instituto. A organização, voltada para trabalhos sociais, atende cerca de 700 crianças por dia, enquanto a igreja permanece focada nas ações de caridade.

O talão da rifa custa R$10 e dá direito a concorrer a seis prêmios diferentes, que serão sorteados no encerramento da festa. O primeiro lugar garante R$20 mil; o segundo, R$10 mil; o terceiro, uma viagem para Porto Seguro; o quarto, um notebook; o quinto, um celular; e o sexto prêmio é um patinete elétrico. Todos divulgados em um vídeo promocional do evento.