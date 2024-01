Suzano realiza ações de saúde mental para o 'Janeiro Branco'

Em alusão ao “Janeiro Branco”, movimento social dedicado à atenção à saúde mental, a Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou uma série de atividades nas 24 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs) que visam dialogar e conscientizar a população sobre a importância de cuidar da mente. Iniciada em 2014, a campanha ganhou força nos últimos anos, principalmente com a pandemia de Covid-19, deixando pessoas reclusas e aumentando significativamente a quantidade de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em hospitais.

As ações são coordenadas pela Rede de Atenção Psicossocial (Raps) da cidade e realizadas pelos psicólogos de cada UBS. Elas incluem orientações, caminhadas, rodas de conversa, painéis, plantões de acolhimento, oficinas, entre outras atividades que abordam a importância de refletir sobre a própria vida e buscar a paz e o equilíbrio emocional. Algumas unidades, como a UBS Palmeiras, terão Sala de Espera Humanizada todos os dias, Painel de Humanização livre e mutirão de escutas em saúde mental - esta última atividade acontece em 27 de janeiro (sábado), das 8 às 15 horas. A USF Maria José Lima Souza, no Jardim Ikeda, terá caminhada no território com pacientes e profissionais em 23 de janeiro (terça-feira) e uma roda de conversa com o tema “Saúde Mental na Atualidade” no dia 26 (sexta-feira).

Em 17 de janeiro (quarta-feira), às 7h30, a USF Maria Inês Pinto dos Santos, no Jardim Revista, vai utilizar Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics), como o Lian Gong, palestra, dinâmica e momento de descontração. A apresentação será realizada em conjunto com as equipes de psicologia e farmácia, com o tema "Medicalização da Vida e Saúde Mental". Já a USF Gregório Bonifácio da Silva, na Vila Fátima, contará com plantão psicológico das 8 às 11 horas nos dias 15 e 22 (terças-feiras). A mesma unidade terá, no dia 26 (sexta-feira), o “Cine Saúde Mental”, com filmes que fazem referências e reflexões sobre o tema. A programação de cada unidade está sendo divulgada nos próprios locais, por meio de cartazes e anúncios.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, ressaltou a importância de a população se conscientizar sobre o tema e procurar os locais para cuidar da saúde mental. “É um tema cada dia mais presente em nossa vida. A pandemia escancarou um sério problema de depressão e ansiedade que muitas pessoas não sabiam que tinham. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que, só no primeiro ano de pandemia, a depressão e a ansiedade aumentaram em 25% no mundo. Isso é muito sério e este mês serve para alertar as pessoas de que isso precisa e pode ser tratado”, afirmou o chefe da pasta.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi lembrou que a cidade está à disposição para acolher todos que precisarem de atendimento em saúde mental. “Temos um excelente trabalho realizado pela Raps, que amplia o acesso às pessoas com transtornos mentais, em sofrimento e com problemas em decorrência do uso de drogas. Nossa gestão sempre se preocupou com este assunto e isso foi potencializado com os terríveis efeitos da pandemia. As unidades de saúde estão preparadas para acolher todos que precisarem do serviço”, finalizou o chefe do Executivo.