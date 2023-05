Suzano realiza adoção de 27 animais em eventos do projeto 'Baby, me Leva!'

O último domingo (07/05) foi marcado pela adoção de 27 animais nas ações promovidas pelo projeto “Baby, me Leva!” em Suzano. Os números foram registrados pelo Setor de Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que promoveu uma atividade no Parque Max Feffer, além de participar de festividade organizada pela comunidade da Paróquia de São Francisco de Assis do bairro Recanto Feliz, no distrito de Palmeiras, que também contou com o evento de adoção.

Em ambos os casos, os procedimentos envolveram a entrevista dos cuidadores com os interessados em ter um novo amigo pet, com questionários para identificar os perfis dos potenciais tutores. Somadas, as iniciativas registraram o encaminhamento de 18 cães e nove gatos para novos lares. No parque, a ação teve o mesmo perfil de outros eventos, com estandes e a supervisão de cuidadores parceiros, contabilizando a adoção de 13 animais, sendo sete cães e seis gatos.

O projeto também esteve presente na “1ª Festa Pet” organizada pela Paróquia São Francisco de Assis, com o registro de 11 cachorros e três felinos adotados, totalizando 14 animais. A festa teve várias atrações, sendo uma delas em homenagem ao padroeiro da igreja que, na cultura católica, também é o santo protetor dos animais. Com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi, da primeira-dama Larissa Ashiuchi e do secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, o frei Eder Alexis Hernandez D’Ávila conduziu uma missa para abençoar os pets e marcar a celebração.

De forma complementar, o evento contou ainda com uma apresentação especial do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM), que exibiu os cães da guarnição com circuitos de obstáculos e provas de faro, agilidade e obediência. A exibição contou ainda com apoio da Defesa Civil de Suzano na simulação de captura.

Larissa aproveitou a oportunidade para levar a pet da família, a cachorrinha Cacau, que foi resgatada por meio do “Baby, me Leva!” e também participou da celebração. “Ela é a nossa alegria em casa, uma parte da nossa família”, comentou a primeira-dama.