Suzano realiza assembleia de eleição do Conselho do Idoso

Em assembleia de eleição, a Prefeitura de Suzano informou às entidades que formarão o Conselho Municipal do Idoso (Comid). Cada entidade será responsável por um segmento, que levam cuidados aos idosos.

Com a eleição do conselho houve a reformulação do órgão, que tem como vigência do mandato dois anos.

Assim o conselho toma novo fôlego para propor políticas públicas junto ao órgão gestor (Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social) voltados à proteção e garantia de direito da pessoa idosa.

As expectativas de plano de trabalho são aumentar a interlocução com todos os atores envolvidos na discussão voltada à pessoa idosa, fomento do fundo municipal com o intuito de formar mais tecnicamente os conselheiros, as entidades e a ampliação do desenvolvimento de projetos.

As entidades serão responsáveis pelos seguintes segmentos: Associações de atendimento ao idoso - ONG Vida Nova e Comunidade Kolping do Jardim São José; representante de associação ou grupo organizado - Associação dos Aposentados e Pensionistas; representante dos profissionais - Associação Amigos do Parque Alvorada, Umuarama e Jardim Pompéia; representante dos usuários; Casa São Vicente de Paulo, Comunidade Kolping São José e Comunidade Kolping São Judas Tadeu; representantes de entidades de abrigamento - Casa de São Vincente de Paulo e Espaço Viva Vida.