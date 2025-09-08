Suzano realiza audiência da Lei Orçamentária 2026 na sexta-feira

A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária realizará na próxima sexta-feira (12/09), às 18 horas, uma audiência pública no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - Jardim Paulista) para discutir com a população o projeto referente à Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026. Durante o evento, serão apresentados detalhes sobre a legislação pertinente, indicadores e projeções econômicas, além de estimativa das receitas municipais.

A atividade será conduzida pelo chefe da pasta, Denis Watanabe, acompanhado de sua equipe, cumprindo mais uma importante etapa do processo que definirá o desenho final da peça orçamentária do próximo ano. Neste momento, também serão discutidos os percentuais de cada fonte de receita que irão compor o valor final a ser trabalhado pela administração municipal.

As sugestões da população que forem recebidas de maneira presencial serão analisadas pelo Poder Executivo municipal, para que seja verificada a viabilidade da implantação conforme compatibilidade com o plano de governo e com o plano plurianual. Após essa etapa de consulta pública, o projeto de lei referente à LOA 2026 será apreciado na Câmara, onde poderá receber emendas, antes de ser concluído e votado.

No último dia 8 de agosto, também no Cineteatro Wilma Bentivegna, a pasta já havia realizado uma audiência pública sobre o Plano Plurianual (PPA), referente ao quadriênio 2026-2029, para discutir com a população a projeção de receitas para o período a partir das perspectivas de arrecadação. Nesta oportunidade, foi compartilhado com os presentes o aumento que vem sendo observado na capacidade de arrecadação da Prefeitura de Suzano desde 2021, ainda na gestão Rodrigo Ashiuchi, e a evolução que deverá ser mantida até 2029.

De acordo com o secretário, a participação dos munícipes é fundamental para a elaboração dos projetos relacionados à Gestão Orçamentária. “Os números apresentados refletem o trabalho que está sendo desenvolvido para que a administração municipal possa atender às solicitações da população. Por isso, a construção da peça orçamentária deve contar com a participação de todos os setores da sociedade”, disse Watanabe.

