Suzano realiza conferência com foco em democracia, igualdade e conquistas às mulheres

Suzano promoveu nesta sexta-feira (11/07) a 5ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres. O evento foi realizado na Escola Municipal Antonio Marques Figueira, no centro, e contou com a presença de aproximadamente 150 inscritos. Com o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas”, o encontro debateu os principais desafios e propostas para o fortalecimento da atuação do público feminino nos espaços sociais, políticos e institucionais.

Durante toda a programação, foram discutidos quatro eixos centrais: “Democracia, participação e governança das mulheres”; “Igualdade: Educação não sexista e cultura para a igualdade”; “Desafios e conquistas”; e “Saúde integral e bem-estar da mulher”. Os debates contaram com a participação ativa de lideranças políticas, representantes da sociedade civil e especialistas da área, que contribuíram com ideias e encaminhamentos que serão levados para as próximas etapas da política pública voltada às mulheres.

Entre as autoridades, o evento teve a presença do prefeito Pedro Ishi, da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, do vice-prefeito Said Raful, dos secretários Alex Santos (Governo), Cintia Lira (Administração), Renata Priscila Magalhães (Educação), Paulo Pavione (Comunicação Pública) e Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social) e do controlador geral do município, César Braga.

Para o secretário de Governo, o evento simboliza um momento de escuta e construção coletiva. “A conferência representa um passo importante para o fortalecimento da política pública para as mulheres. A participação ativa da sociedade civil, dos conselhos e das lideranças é o que permite formularmos ações mais eficazes e transformadoras”, afirmou Alex Santos. A 5ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres foi organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em parceria com a Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e da Secretaria de Governo. As propostas elaboradas serão encaminhadas para a etapa estadual, contribuindo para o debate e aprimoramento das políticas públicas de gênero em todo o Estado de São Paulo.

A primeira-dama destacou o simbolismo do encontro. “Cada fala, cada proposta e cada mulher presente representa um elo fundamental na construção de uma Suzano mais justa e igualitária. As conferências são espaços de voz e empoderamento, e fico feliz em ver esse encontro cheio de mulheres comprometidas com a mudança”, disse Déborah.

O vice-prefeito também reforçou a importância do diálogo com a sociedade civil. “A política pública só é eficaz quando nasce do diálogo. Aqui ouvimos, debatemos e aprendemos com quem vive na pele os desafios diários de ser mulher em nossa sociedade. A gestão municipal está atenta a essas demandas e comprometida com as soluções”, pontuou Said Raful.

O prefeito fez questão de reforçar que o evento é mais um compromisso assumido pela atual gestão com a valorização e o protagonismo feminino. “Nosso governo tem trabalhado em várias frentes para ampliar as oportunidades e os direitos das mulheres. Ver essa conferência tão participativa e rica em propostas nos enche de esperança e responsabilidade. Vamos seguir avançando com políticas públicas sérias, ouvindo as mulheres e colocando em prática aquilo que for construído coletivamente”, concluiu.