Suzano realiza encontros para discutir combate à violência contra a mulher

A Secretaria Municipal de Saúde reforçará a campanha pelo fim da violência contra a mulher com encontros nos postos da Atenção Básica ao longo deste mês de agosto. Para garantir o acolhimento a todas que buscam suporte e orientações, a Rede de Atenção à Pessoa em Situação de Violência Doméstica e Sexual (RAPSVDS) organizou um cronograma de atividades distribuídas pelas Unidades de Saúde da Família (USFs) e pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), onde haverá recepções com equipes multidisciplinares.

Esta programação, que será promovida no contexto do “Agosto Lilás”, mês dedicado a debater o tema, visa intensificar as ações executadas pela pasta, sendo uma continuação do trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Prevenção à Violência (NPV). Ao longo do ano, o grupo busca fortalecer as estratégias de prevenção e cuidado, promovendo uma atuação integrada e mais eficaz diante das situações de violência.

Neste mês, as reuniões contribuirão com as discussões do projeto “Monitoramento do Cuidado” em torno dos casos de violência interpessoal e autoprovocada em cada território, que resultam em agressões físicas ou psicológicas.

A programação da primeira semana completa prevê ações em quatro dias: nesta terça-feira (05/08), na USF Antônio Marques de Carvalho, no Jardim Maitê; quinta-feira (07/08), na UBS Jardim Tabamarajoara; e sexta-feira (08/08), na USF Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis.

Para a segunda semana, as atividades ficaram assim definidas: segunda-feira (11/08), na USF Eduardo Nakamura, no Miguel Badra Baixo; terça-feira (12/08), na UBS José Mariano S. Coutinho Júnior, no Jardim Colorado; quarta-feira (13/08), no CS II e UBS Dr. Isack Oguime, no Parque Maria Helena; quinta-feira (14/08), no CS II e na UBS Alzira Pereira Mayer, no Jardim Alterópolis; e sexta-feira (15/08), na USF Vereador Gregório Bonifácio da Silva, na Vila Fátima.

A terceira semana do mês segue com o trabalho nas demais unidades: segunda-feira (18/08), na UBS Dona Benta; terça-feira (19/08), na UBS Jardim Monte Cristo; quarta-feira (20/08), na USF Recanto São José; e sexta-feira (22/08), na UBS Stelina Maria Barbosa, no Miguel Badra.

A programação se encerra com as atividades que acontecem na última semana do mês: segunda-feira (25/08), na UBS Antônio Augusto Nunes, no Jardim Natal; terça-feira (26/08), na USF Jardim Europa; quarta-feira (27/08), na USF Marcelino Maria Rodrigues, no Jardim Brasil; quinta-feira (28/08), na USF Maria José Lima Souza, no Jardim Ikeda; e sexta-feira (29/08), na USF Manuel Evangelista Oliveira, no Jardim São José.

Todas as atividades serão realizadas entre 9 horas e 11h30 e os endereços das unidades podem ser visualizados por meio do link bit.ly/EnderecosUBS.

A coordenadora do RAPS-VDS, Magna Damasceno, ressaltou que o impacto social na vida das mulheres é garantido pela efetividade do acompanhamento às vítimas de violência doméstica e sexual. “Orientamos os profissionais sobre a melhor forma de abordar as vítimas e como podemos desenvolver instrumentos intersetoriais, além de capacitá-los para realizar o acolhimento adequado. Com isso, temos um monitoramento do cuidado que tem ajudado a população”, explicou a coordenadora.

Já o secretário Diego Ferreira destacou que a iniciativa se integra ao trabalho desenvolvido ao longo do ano. “O cuidado que temos demonstrado para proteger as vítimas de violência doméstica e sexual tem salvado vidas. Consolidamos nossa rede de dados para manter um acompanhamento efetivo a todos os casos e temos conseguido demonstrar que o trabalho tem surtido efeito. Isso se deve à dedicação e empenho de toda a equipe em realizar este ótimo trabalho dentro da rede de saúde municipal”, avaliou o chefe da pasta.