Suzano realiza evento de combate à LGBTfobia

Suzano fará evento no Cine Teatro Wilma Bentivegna em homenagem ao Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. A programação conta com filmes e bate papo para conscientizar e lutar contra a discriminação e o preconceito enfrentado pela comunidade LGBTQI+.

O evento acontece no dia 15 de maio a partir das 19 horas com a exibição do curta-metragem "Travessia”. O evento é aberto ao público que queira participar do momento de conscientização e respeito à diversidade.

Travessia foi filmado no Sertão do Pajeú em 2012, o curta retrata a história de um jovem LGBT em busca de aceitação em um ambiente conservador. A exibição deste filme é uma iniciativa conjunta do CTA e Secretaria de Saúde de Afogados da Ingazeira (PE) para o Dia Mundial de Combate à Homofobia celebrado no dia 17 de maio.

Após a exibição do curta, haverá um bate-papo com o ator Aurelio Lima, protagonista do filme, e a Subsecretária de Diversidade de Guarulhos, Anna Marques. O objetivo é promover um diálogo aberto e franco sobre os desafios enfrentados pela comunidade LGBTQI+ e debater estratégias para promover a igualdade e a inclusão social.