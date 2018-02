Suzano realiza hoje 'Dia D' de vacinação contra febre amarela

Acontece neste sábado (17) no Parque Max Feffer, o 'Dia D' de vacinação contra a febre amarela. A ação integra a 2ª etapa da campanha que vem sendo realizada no município desde o dia 7 de fevereiro. O horário da vacinação será das 9 às 16 horas dentro do Centro de Formação de Atletas Maurice Bou Assi, localizado dentro das dependências do Parque Max Feffer, no Jardim Imperador.

Inicialmente, 10 mil doses fracionadas estarão disponíveis, estas podem ser reforçadas conforme a demanda. Cerca de 50 profissionais da rede municipal de saúde estarão no local para a realização da triagem e aplicação da vacina.

Além da campanha contra a febre amarela, outras ações voltadas ao bem-estar da população serão ofertadas. Haverá testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C - por parte do Serviço de Atendimento Especializado/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA) -, avaliação de pressão arterial, glicose e outros exames.

O Setor de Controle de Zoonoses do município fará orientações sobre o combate ao mosquito Aedes Aegypti. Haverá também serviços odontológicos sendo ofertados. Orientações jurídicas junta ao Procon e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) serão oferecidas.

Até o momento, 138 mil pessoas foram vacinadas, somando a primeira e segunda etapas da campanha de vacinação em Suzano.

Campanha

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde a 2ª etapa da campanha de vacinação terá uma pausa entre segunda e quarta-feira (de 19 a 21) para que a pasta possa realizar um balanço e adequar à estratégia as necessidades da população. A campanha será retomada em local a ser divulgado posteriormente.

De acordo com o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), o próximo local a ofertar a vacinação será o Suzano Shopping. Na quinta-feira (15), a Secretaria Municipal de Saúde realizou 2 mil imunizações nos três pontos de vacinação da cidade.

Casos

Suzano descartou os três casos suspeitos restantes na cidade. Em Mogi das Cruzes, três casos também foram descartados e três continuam em investigação. Com isso, o número de casos suspeitos no Alto Tietê teve uma diminuição. 13 casos seguem em investigação na região, três em Poá, dois em Itaquaquecetuba e cinco em Ferraz de Vasconcelos.