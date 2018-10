Suzano realiza mega ato 'BolsoDória' neste sábado

Os Movimentos Endireita Suzano e Suzano é Bolsonaro realizarão neste sábado, a partir das 14h, o Mega Ato a favor do Brasil – PT Não. O encontro acontecerá na Praça das Flores (em frente a Prefeitura Municipal) e inclui a realização de um adesivaço #Bolsodória.

Este é o segundo encontro que os grupos realizam na cidade a favor dos candidatos de direita e contra o Partido dos Trabalhadores (PT). No primeiro turno, Dória e Bolsonaro saíram vitoriosos em Suzano. "O resultado deverá se repetir neste segundo turno. As pesquisas já mostram que a maioria quer Dória para governador e Bolsonaro presidente. Votar diferente disso é votar no PT, é caminhar pra trás e nós todos queremos acelerar!", afirmou o Estevam Galvão, reeleito para deputado estadual e apoiador do ato.

Segundo o coordenador do Movimento Endireita Suzano, Heder Stefano, o ato é aberto e direcionado para todos que querem um Estado e um País melhor. "Esse ato não é nosso, é de todo cidadão suzanense, paulista, brasileiro, que quer o fim da corrupção, que deseja um País mais justo, com mais segurança, educação e saúde. Esse ato é para todos que não agüentam mais os desmandos do PT e da esquerda. É um ato a favor do Brasil!", declarou.

O coordenador do Movimento Suzano é Bolsonar, Edinho Seixas, lembra que a cor do movimento é verde e amarelo. "Vamos levantar com orgulho a bandeira do nosso Brasil, sair às ruas usando o verde e amarelo. Nossa bandeira não é e nunca será vermelha", disse.

Mais informações sobre a manifestação podem ser obtidas nas páginas do facebook: endireitasuzano e suzanoebolsonaro.