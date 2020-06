Suzano realiza mutirão de zeladoria no Parque Maria Helena

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano iniciou nesta segunda-feira (1°) um mutirão de zeladoria no Parque Maria Helena. Todas as ruas do bairro receberão as benfeitorias. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em até 20 dias.

Entre as ações executadas estão roçagem, raspagem de rua (Bob Bod), varrição, poda de árvores e pintura de guias. Além disso, há ainda o reforço do caminhão da Operação Cata-Treco, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que também passa pelo bairro para coletar materiais inservíveis. O veículo segue até esta terça-feira (2).

Por isso, aos moradores que desejarem desvencilhar-se de móveis, eletrodomésticos, madeiras e outros objetos em desuso, a orientação é deixar os itens para descarte em frente à residência, na calçada, para que a equipe passe recolhendo. Vale destacar, entretanto, que o Cata-Treco não aceita restos de construção civil (entulho).

“O mutirão de zeladoria faz parte das ações que são constantes na cidade. Este trabalho volta ao Parque Maria Helena e deve ter de 15 a 20 dias de duração. Os serviços têm o objetivo de oferecer mais segurança e qualidade de vida aos moradores”, destacou o secretário Samuel Oliveira.