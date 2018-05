Suzano realiza plantio de mudas de árvores em vários pontos da cidade

A Diretoria de Praças, Parques e Jardins da Prefeitura de Suzano está executando o Plano de Arborização Urbana em vários pontos da cidade. A ação chegou nesta semana ao Parque Municipal Max Feffer, onde são plantadas cerca de cem mudas de árvores nativas e frutíferas. Também recebem serviços, inclusive de conservação, o Ecoponto do Parque Maria Helena, a Praça São Paulo, na Cidade Edson, e as praças do viaduto Leon Feffer.

Além de garantir uma Suzano mais arborizada a médio e longo prazos, o objetivo, segundo o diretor Márcio Alexandre de Souza, é pleitear junto ao governo do Estado a certificação do Programa Município Verde Azul, concedida às cidades que apresentem eficiência na gestão ambiental e executem políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável.

“São mudas de espécies que vão florescer em vários períodos, ou seja, quando estiverem crescidas, teremos árvores floridas o ano todo, que também vão atrair muitos pássaros. Queremos tornar Suzano uma cidade mais verde e mais humana, que fortaleça sua responsabilidade com o meio ambiente. E isso, sem dúvida, será ratificado com um possível Selo Município Verde Azul”, explicou o responsável pela Diretoria de Praças, Parques e Jardins, que é vinculada à Secretaria Municipal de Administração.

Equipes do setor realizam desde o início da semana o plantio no Parque Max Feffer, próximo ao Viveiro Municipal. No trecho também será implantado um passeio público para que os visitantes possam caminhar entre as árvores no futuro. As espécies cujas mudas estão sendo plantadas no local são Ipê, Cerejeira, Pau D’Álho, Aroeira, Araçá, entre outras.

Márcio de Souza explicou ainda que o Plano de Arborização Urbana é executado paralelamente aos trabalhos de manutenção de áreas verdes da cidade. Isso ocorre, por exemplo, na Praça São Paulo, na Cidade Edson, onde fica a igreja da Paróquia Bom Pastor. Lá foram realizados serviços de limpeza, jardinagem, poda e pintura de bancos e guias. Na próxima semana começa a etapa de plantio de mudas de árvores e de grama. O mesmo aconteceu no Ecoponto do Parque Maria Helena. Além da manutenção, o local recebeu 40 mudas.

As áreas verdes do viaduto Leon Feffer, às margens da avenida Major Pinheiro Fróes e da rua Dr. Prudente de Moraes, na Vila Amorim, também passam por serviços de conservação, inclusive o monumento ali existente. Da mesma forma, ainda está previsto o plantio de mudas no local. “A ideia é que os trabalhos sejam constantes, tanto a arborização quanto a manutenção”, finalizou o diretor