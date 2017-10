Suzano realiza primeira ação de diálogo direto com a comunidade

A gestão municipal realizou ontem a primeira edição do projeto "Prefeitura Presente Cuidando de Nossa Gente", no bairro Casa Branca. A ação visa o diálogo direto com a comunidade, ouvindo sugestões e reivindicações dos suzanenses quantos aos serviços públicos. Todas as pastas estiveram presentes na Escola Municipal (E.M) Ângelo Garcia. O gabinete do prefeito e a secretaria de Saúde foram os mais procurados pela população.

O encontro teve início às 13 horas. Na ocasião, a comunidade foi recebida pelos setores da gestão municipal. Cada sala de aula deu lugar ao gabinete das pastas, sendo o espaço do prefeito o mais procurado pelo povo, que foi atendido mediante ao preenchimento de um breve protocolo. "Cada sala funciona como um gabinete, assim como acontece na Prefeitura", explicou a presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira dama, Larissa Ashiuchi.

A medida é uma das promessas de campanha do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), que propôs a participação popular. O assunto foi destacado pelo secretário de Governo, Rosenil Barros Orfão. "É fundamental que a Prefeitura tenha este contato, para entender melhor o que se passa na cidade, ouvindo as reivindicações".

Orfão também falou sobre o cronograma do projeto. "É algo planejado em três etapas". A expectativa é de o programa siga uma rotina fixa a partir de 2018.

Ashiuchi relatou que, em 20 minutos, chegou a atender 18 famílias no gabinete informal montado na escola. "São demandas sobre asfaltos não concluídos nas gestões anteriores, questão da saúde, educação, iluminação pública e melhorias nas sinalizações de trânsito. Recebi ainda muitos agradecimentos pela operação Tapa-Buracos, pelas inaugurações de creches e o andamento na fila de espera por vagas", disse.

Saúde

A pasta da Saúde foi a mais procurada pelos suzanenses, sendo a falta de medicamento nos postos a principal reclamação. "Tem coisa que não tem como dar prazo, o importante é ter resposta. O problema pode ser solucionado aqui, com um telefone ao laboratório, como pode ser mais complexo", alegou o prefeito. A diretora de Saúde, Tânia Porfílio, destacou que foi a oportunidade de esclarecer a situação aos pacientes. "Na maioria das vezes é por falta do laboratório, mas cada caso é um caso".

A dona de casa Márcia Yamaguti esteve no evento com os filhos e a mãe idosa. "Fomos à saúde saber dos remédios que estão em falta para minha mãe. Foi explicado que estão em trâmites de licitação e que na quarta-feira os medicamentos necessários deverão chegar. Gostei bastante, fui bem atendida. Ainda busquei saber do atendimento da saúde mental para meu irmão. Ficou certo de que uma equipe do CAPS vai nos visitar em casa. Aproveitei a oportunidade também para falar sobre exames de mamografia e oftalmologista, além de me informar sobre a renegociação do valor de IPTU".