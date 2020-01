Suzano realiza vistoria em veículos de transporte escolar

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano iniciou nesta semana a vistoria semestral obrigatória dos veículos que prestam serviço de transporte escolar nas redes pública e particular de ensino. O prazo para as inspeções, que são realizadas na sede da pasta, se estenderá até 31 de janeiro (sexta-feira).

Proprietários de vans e micro-ônibus não precisam marcar data. Podem ir diretamente com a documentação do veículo para realizar a vistoria. Já empresas que tenham ônibus entregam os documentos na secretaria e agendam a inspeção, a ser feita em local apropriado. São verificados pelos fiscais itens obrigatórios e também de segurança, como condições da carroceria, pneus, sistema de iluminação, tacógrafo, cintos de segurança, limitadores de janela etc.

Depois disso, o veículo deve ser levado até a Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), onde ocorrerá uma outra inspeção. Na sequência, se estiver tudo correto, retorna para a secretaria, que expede o alvará e fixa um selo no para-brisa para atestar que tem autorização para realizar o transporte escolar. A expectativa é de que cerca de 500 veículos passem pelo procedimento.

“Essa vistoria acontece duas vezes por ano para garantir que as crianças estão sendo transportadas com toda estrutura e segurança necessárias. É algo obrigatório, assim como a vistoria na Ciretran, para quem quer prestar esse serviço na cidade. E o selo no para-brisa é uma segurança para o transportador e para as famílias e também facilita a fiscalização”, destacou o secretário municipal de Transportes e Mobilidade Urbana,Claudinei Galo.

A sede da pasta fica na rua José Corrêa Gonçalves, 152, no centro de Suzano. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4746-1166.