Suzano recebe 15 mil comprimidos de Plaquinol® doados pela Sanofi

A Prefeitura de Suzano recebeu nesta terça-feira (28) 15 mil comprimidos do medicamento Plaquinol, composto por sulfato de hidroxicloroquina, por doação da empresa farmacêutica Sanofi, produtora do remédio. Os itens ficarão à disposição da equipe médica da Secretaria Municipal de Saúde para utilização como terapia adjuvante no tratamento contra o novo coronavírus (Covid-19), conforme orientação do Ministério da Saúde.

A chegada dos medicamentos deve-se a um pedido do prefeito Rodrigo Ashiuchi à empresa, no começo de abril, durante reunião virtual com o titular da Saúde suzanense, Luis Claudio Rocha Guillaumon, e representantes da Sanofi.

De acordo com o chefe da pasta, o objetivo é que a cidade tenha condição de oferecer aos pacientes já diagnosticados com Covid-19 um tratamento, conforme prescrição e entendimento médico. “Ainda está em estudo a eficácia da utilização deste medicamento para o enfrentamento ao novo coronavírus. Contudo, no final do mês de março, o Ministério da Saúde autorizou a utilização do medicamento. Inclusive, a Anvisa já aprovou a condução de estudos para a cloroquina e a hidroxicloroquina no Brasil. Vale frisar ainda que o Conselho Federal de Medicina também autorizou o uso do medicamento”, detalhou.

Em nota, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, explica que, considerando a inexistência de terapias farmacológicas e imunobiológicos específicos para a Covid-19 e a taxa de letalidade da doença, o medicamento fica disponível para uso, a critério médico.

“É importante destacar que vamos seguir todos as recomendações do Ministério da Saúde, com extrema segurança e cautela. Os medicamentos só serão utilizados quando o médico entender que é necessário e com a autorização do paciente ou de seus responsáveis. Nosso objetivo é voltado aos cuidados com as pessoas”, concluiu o secretário.

Para o chefe do Executivo suzanense, dos 15 mil comprimidos, 7,5 mil foram destinados ao Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), com o objetivo de que o medicamento seja distribuído às outras 11 cidades, conforme número de casos confirmados. “Já repassei os remédios ao órgão regional e tratei diretamente com o presidente Adriano Leite. Esperamos contribuir com o enfrentamento do novo coronavírus e minimizar os impactos da pandemia em nossa região”, concluiu Ashiuchi.

Sobre o Plaquinol®

Estudos clínicos globais em andamento estão avaliando a eficácia e a segurança da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Hoje, no Brasil, o Plaquinol está registrado para o uso no tratamento de algumas doenças reumatológicas, como lúpus e artrite reumatoide, ou como tratamento profilático em doenças dermatológicas, como erupções sensíveis à luz. Também é indicado no tratamento supressivo e em crises agudas de malária.

Qualquer uso deste medicamento no tratamento da Covid-19 é considerado atualmente como off label (ou seja, sem a autorização de comercialização para Covid-19, mesmo que a autoridade de saúde local recomende seu uso para essa indicação). Por isso é importante consultar sempre um profissional de saúde.