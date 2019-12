Suzano recebe 44 academias ao ar livre em 2019

Suzano recebeu 44 novas academias ao ar livre ao longo de 2019, em diversos bairros. A última foi implantada na Praça Maria Ernestina de Jesus Bianchi, no entorno da Igreja do Baruel, em Palmeiras. Os trabalhos começaram em fevereiro e o principal objetivo é promover a melhoria da saúde e da qualidade de vida das pessoas. Na atual gestão, foram instaladas outras 30 unidades no município.

Até o momento, já receberam academia os Jardins Varan, do Bosque, Leblon, Monte Cristo, Suzanópolis Fernandes, Revista, Belém, Colorado, Caxangá, São Bernardino, São José, Lincoln, Europa, Casa Branca, do Lago, São Bento e Ikeda; as Vilas Urupês, Fátima e Barros; e os bairros Cidade Miguel Badra, Residencial Nova América, Ramal São José, Cidade Boa Vista, Parque Maria Helena, Sesc, Cidade Edson, Chácara Recreio Internacional, Quinta Divisão e Baruel, além da Praça Cidade das Flores.

Ela contempla sete aparelhos de musculação e exercícios físicos, cada qual com a sua função, como “simulador de cavalgada duplo”, que fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores e aumenta a capacidade cardiorrespiratória; “peitoral duplo”, que fortalece, estende e aumenta a flexibilidade dos membros superiores; “espaldar”, que trabalha o alongamento total, membros superiores e inferiores; e “esqui duplo”, que alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica.

Tem ainda o chamado “rotação dupla diagonal triplo”, que fortalece os membros superiores, melhorando a coordenação motora e a mobilidade das articulações e cotovelos; “surfe com pressão de pernas”, que melhora a flexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar e fortalece a musculatura das coxas e quadris; e “simulador de remo”, que fortalece os grupos musculares e articulares dos braços e costas, bem como a placa orientativa.

De acordo com a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), da Prefeitura de Suzano, a implantação das academias ao ar livre ocorre por meio de recursos federais e emendas parlamentares de vereadores, que indicam os locais. As instalações são realizadas pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos.



Os próximos pontos a receberem os aparelhos já foram definidos. Em janeiro, os equipamentos chegarão à Vila Santana, ao Jardim Dora, ao Caulim e ao Jardim Margareth. Outros locais estão em análise.

“As academias ao ar livre estão disponíveis gratuitamente em praças e parques. Muita gente já vem aderindo e têm surtido um efeito muito positivo. Entendemos que são grandes aliadas na melhoria da saúde, no incentivo à prática de esportes e no estímulo ao bem-estar e à qualidade de vida. Contamos com o cuidado e o carinho de toda a população na utilização dos aparelhos”, destacou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.