Suzano recebe 500 novas máscaras Face Shield do Lions Club

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu 500 novas máscaras modelo Face Shield, voltado à proteção contra gotículas, saliva e fluidos que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos do usuário. O material, doado pelo Lions Clube de Suzano nesta terça-feira (19/05), reforça a segurança dos profissionais da rede de urgência e emergência e da linha de frente da atenção básica no combate ao novo coronavírus (Covid-19).

Os itens de proteção individual se somam aos demais já recebidos pelo município no início deste mês, quando foram ofertadas 600 unidades de máscaras pela empresa de embalagens Emibra. “Toda ajuda é bem-vinda neste momento. O material ficará à disposição dos profissionais da Saúde, sobretudo daqueles que atuam diretamente no atendimento prestado à população”, explicou o secretário Luis Claudio Guillaumon.

O chefe da pasta afirmou que iniciativas como esta são fundamentais. “Somos gratos ao auxílio e ao reconhecimento dos esforços no enfrentamento da pandemia em Suzano. Os equipamentos serão empregados da melhor maneira. As equipes da Saúde trabalham todos os dias para minimizar os impactos da Covid-19. Estamos atentos ao cuidado e à segurança dos servidores municipais, que estão sempre dispostos a ajudar quem precisa”, comentou.

Vale lembrar que o município também recebeu três respiradores e álcool em gel da empresa Suzano SA. Os ventiladores pulmonares já estão sendo utilizados para tratamento das pessoas diagnosticadas com Covid-19. Outros agentes da iniciativa privada têm colaborado com a doação alimentos não-perecíveis e produtos de higiene pessoal e de limpeza. Os itens são encaminhados à campanha emergencial de arrecadação do Fundo Social de Solidariedade, que destina os donativos para as famílias que mais precisam. Para ajudar, o interessado poderá entrar em contato com o órgão presidido pela primeira-dama Larissa Ashiuchi pelo telefone (11) 4745-2195.