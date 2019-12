Suzano recebe 5ª edição do Futsal Solidário em Suzano

A cidade de Suzano vai sediar a 5ª edição do Futsal Solidário, que será realizada nesta terça-feira (17), a partir das 18 horas, no Complexo Poliesportivo Paulo Portela com a participação de vários atletas de alto rendimento da modalidade.

A organização é do professor de educação física e técnico de futsal Wanderlei Averaldo e conta o apoio da Prefeitura de Suzano.

Para o evento, estão previstas partidas com atletas mirins nas categorias de base sub-10, sub-12. que fazem parte de escolinhas de futsal, inclusas em projetos sociais.

A programação também contará com o “Jogo entre Amigos”. São disputas entre atletas do município e da região, que já vivenciaram o Futsal profissionalmente ou de forma amadora.

O evento tem como atração principal o “Jogo das Estrelas”. Será às 20 horas e contará com a presença de 30 atletas, entre eles grandes nomes do Futsal como o Goleiro Léo do Atlético paranaense, Felipinho atleta do Pato Futsal Campeão da Liga Nacional de Futsal, Rogerio R9 do Corinthians/Mogi e Seleção Brasileira, Índio ex atleta do Corinthians futsal, Goda, Greuto do sai Caetano, campeão do mundo com a seleção brasileira, entre tantos outros.

Este ano iremos no início do jogo das estrelas, estaremos realizando uma homenagem ao atleta Douglas, atleta do Corinthians, que foi assassinado este ano qd estava com a equipe do Corinthians no sul do país.

O evento será realizado no Complexo Poliesportivo Paulo Portela fica na rua Barão de Jaceguai, 375, centro . Para a entrada é solicitado um quilo de alimento não-perecível – exceto sal e açúcar –, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.