Suzano recebe 600 máscaras face shield da Emibra para servidores da Saúde e cemitérios

A Prefeitura de Suzano recebeu nesta semana 600 máscaras de proteção facial modelo face shield da empresa de embalagens Emibra. Os itens de proteção individual serão destinados aos profissionais que trabalham na linha de frente do combate ao novo coronavírus (Covid-19), sendo 500 para a área da Saúde e cem para os servidores dos cemitérios municipais.

Segundo a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), a maior parte das máscaras foi encaminhada à Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), de onde será distribuída às unidades de Saúde por demanda. “Para que os profissionais possam ter acesso aos itens de proteção, deixamos 500 no CAF. Ao identificar a necessidade, os gestores dos equipamentos de saúde poderão fazer a solicitação”, explicou o assessor estratégico André Chiang.

A doação foi feita pelo CEO da Emibra, Danilo Braghiroli, que quis contribuir com o município no enfrentamento ao novo coronavírus. O secretário municipal de Saúde, Luis Claudio Guillaumon, por sua vez, agradeceu à empresa pela parceria. “Estamos trabalhando diariamente para minimizar os impactos dessa pandemia na cidade e queremos cuidar de todos os servidores municipais para que não sejam contaminados e continuem ajudando aqueles que precisam. Então, esses equipamentos chegaram em um bom momento e sou grato pela ajuda”, destacou.

Além das 600 máscaras de proteção facial modelo face shield, o município também recebeu três respiradores e álcool em gel da Suzano SA, que também deverá destinar máscaras à prefeitura. Inclusive, de acordo com a pasta da Saúde, os ventiladores pulmonares já estão em utilização no tratamento das pessoas diagnosticadas com Covid-19.

O Fundo Social de Solidariedade, por meio de uma campanha emergencial, também tem recebido doações de empresas e da população, como alimentos não-perecíveis e produtos de higiene pessoal e de limpeza, que, posteriormente, são entregues às famílias que mais necessitam. Para ajudar, o interessado poderá entrar em contato com o órgão presidido pela primeira-dama Larissa Ashiuchi pelo telefone (11) 4745-2195.