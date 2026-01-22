Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 22/01/2026
Suzano recebe 75º Campeonato Intercolonial de Tênis de Mesa e celebra tradição e inclusão

Torneio reuniu atletas de diferentes gerações e consolidou a cidade como referência na promoção do esporte

22 janeiro 2026 - 08h18Por Da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação)

Suzano foi palco, no último fim de semana, do 75º Campeonato Intercolonial de Tênis de Mesa, um dos eventos mais tradicionais da modalidade no país. Realizado na Associação Cultural, Esportiva e Agrícola de Suzano (Aceas) ao longo de três dias, o torneio reuniu atletas de diferentes gerações e consolidou a cidade como referência na promoção do esporte.

A competição foi organizada pela Aceas Nikkey, com apoio técnico da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa e da Federação Paulista de Tênis de Mesa, além da atuação direta da comissão organizadora, patrocinadores e de um expressivo número de voluntários, fundamentais para a realização do evento. O vereador Artur Takayama (PL) participou efetivamente na ação. 

Ao todo, 13 equipes participaram do campeonato, somando 632 atletas inscritos. A estimativa da organização é de que cerca de 5 mil pessoas tenham passado pelo local de forma rotativa durante os três dias de disputas, reforçando o caráter popular e familiar do Intercolonial. 

As partidas contemplaram diversas categorias masculinas e femininas, desde as classes juvenis até as adultas e veteranas, evidenciando o espírito inclusivo do campeonato. Um dos grandes destaques desta edição foi justamente a diversidade etária dos participantes, com atletas entre 6 e 92 anos, o que simboliza a longevidade e a força do tênis de mesa como esporte para todas as idades.

Entre os nomes que marcaram a história do torneio, Marlene Takahashi voltou a brilhar e levou Suzano ao lugar mais alto do pódio. Considerada a maior vencedora do Campeonato Intercolonial, ela soma agora 26 títulos na competição, consolidando-se como um dos maiores ícones da modalidade.

Para a organização, o balanço do evento é extremamente positivo. A avaliação geral foi resumida em duas palavras: “missão cumprida”. Segundo os organizadores, o campeonato alcançou seus objetivos esportivos, técnicos e de integração entre as colônias participantes.

A tradição do Intercolonial já tem continuidade garantida. Embora outras competições de menor porte estejam previstas ao longo do ano, a próxima edição do torneio principal já tem sede definida. O 76º Campeonato Intercolonial de Tênis de Mesa será realizado em 2027, na cidade de Marília, escolhida durante congresso técnico que reuniu representantes das equipes participantes.

“Com organização sólida, grande participação popular e histórias que atravessam gerações, o 75º Intercolonial reafirmou não apenas a força do tênis de mesa, mas também o papel de Suzano como cidade que valoriza o esporte, a cultura e a convivência comunitária”, avaliou Takayama.

