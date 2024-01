Suzano recebe 960 denúncias de maus-tratos a animais em 2023

Ao menos 960 denúncias de maus-tratos a animais foram recebidas em 2023, em Suzano.

Os dados são da Secretaria de Meio Ambiente. A pasta divulgou números de ações relacionadas às práticas sustentáveis, fiscalização ambiental e proteção aos animais.

Os números contabilizados pela pasta apontam também a retirada de cerca de 2 mil toneladas de materiais recicláveis dos quatro ecopontos da cidade, a castração de 1.197 cães e gatos durante mutirões. Entre as novidades ligadas ao setor, destacam-se o início das obras do Centro de Bem-Estar Animal, no Parque Municipal Max Feffer, e a inauguração do Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante, no bairro Sesc.

As ações relacionadas à gestão dos resíduos foram desenvolvidas com o suporte dos ecopontos instalados no Parque Maria Helena (rua Antônio Francisco dos Santos, 186), na Marginal do Una (rua Afonso Nícola Redondo, s/n – Vila Figueira), no Jardim Dona Benta (estrada Takashi Kobata, 183) e na Cidade Boa Vista (rua Vitor Miguelino, 553), que acolheram resíduos provenientes de poda, jardinagem, óleos de cozinha, pilhas, baterias, latas de tinta vazias, entre outros. Os locais buscaram fortalecer os serviços de preservação ambiental, contribuindo diretamente para a sustentabilidade urbana.

Outra iniciativa ligada às ações de combate ao descarte irregular, no que diz respeito aos resíduos da construção civil, é o programa “Caçamba Verde”, um sistema de rastreamento de transportadores pelo qual foram cadastradas neste ano 14 empresas, com o objetivo de manter um procedimento de descarte seguindo normas pré-estabelecidas. Por esse controle, o transportador disponibiliza a caçamba contratada pelo munícipe e emite o Cadastro de Transporte de Resíduos Eletrônico (CTR), documento que garante que os resíduos serão entregues ao destino final.

Averiguação

Ao longo do ano, a Diretoria de Fiscalização e Controle Ambiental atuou para atender 360 denúncias de crimes ambientais que foram recebidas, sendo 42 de irregularidade em sistema de resíduos da construção civil; 33 de supressão de vegetação; 32 de empreendimento sem licença; 31 de intervenção em Área de Preservação Permanente (APP); 28 de intervenção em Área de Proteção de Mananciais (APM); 24 de descarte de resíduos sólidos; 16 de movimentação de terra; 11 de construção irregular; oito de uso e ocupação irregular do solo; sete de queimada urbana e rural; quatro de intervenção em cursos d’água; três de descumprimento de Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA); três de emissão de poluentes; dois de emissão de efluentes; e um de queda de árvore.

Para suprir as demandas relacionadas aos crimes ambientais que ocorreram em áreas de preservação, a pasta contou com o apoio de ações realizadas em conjunto com os órgãos que integram o Grupo de Fiscalização Integrada do Alto Tietê Cabeceiras (GFI-ATC), composto também por equipes do departamento de Fiscalização de Posturas, do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Civil Municipal (GCM), da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), da Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade de São Paulo (CFB), do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis (Creci-SP), do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) e da Polícia Militar Ambiental.

Bem-Estar Animal

O setor dedicado ao Bem-Estar Animal da prefeitura acolheu demandas relativas a maus-tratos, em diferentes circunstâncias, garantindo o tratamento e cuidado adequados em cada caso.

Uma das ações ocorreu em 13 de dezembro, quando foi efetuado o resgate de quatro cães no Jardim Casa Branca. Na oportunidade, foram encontrados animais em condições precárias de alimentação, higiene e sobrevivência. Após o resgate, a equipe do Meio Ambiente proporcionou os tratamentos veterinários devidos a fim de identificar e tratar possíveis lesões. Depois de receber os atendimentos emergenciais, os animais foram direcionados a uma Organização Não Governamental (ONG), com quem permaneceram provisoriamente abrigados até serem disponibilizados à adoção responsável.

No mês de outubro, com ajuda do GPA, foi garantida a devolução de dez gambás-de-orelha-preta à natureza após serem resgatados e cuidados no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetras) do Parque Ecológico do Tietê. Eles foram soltos num fragmento de Mata Atlântica na altura do km 64 da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), no bairro Residencial Nova América. Também nesse mês foram localizados pássaros silvestres que eram mantidos em cativeiro no Parque Santa Rosa, onde foi constatada a existência de seis gaiolas com dois canários-da-terra e dois coleirinhos. Os animais também foram encaminhados ao Cetras do Parque Ecológico do Tietê.

Em fevereiro, a pasta contribuiu com o resgate de seis galos índios e 12 frangos ao receber denúncia de moradores sobre os maus-tratos a que estavam sendo submetidos no bairro Cidade Miguel Badra. O Departamento de Fiscalização de Posturas da prefeitura foi acionado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que recebeu as informações sobre o caso e se deslocou para o endereço citado, onde contou com o suporte do GPA e de outros grupamentos da GCM.

Para ca?s e gatos, especificamente, o setor de Bem-Estar Animal promoveu em 2023 mais de 20 eventos do projeto “Baby, me Leva!”, com o objetivo de proporcionar, de maneira responsável, novos lares aos pets assistidos pelas Organizações Não Governamentais (ONGs) e protetores parceiros da administração municipal. A iniciativa garantiu a adoção de 609 animais, sendo 416 cães e 193 gatos.

Novidades

Em 6 de novembro, a pasta lançou as obras do Centro de Bem-Estar Animal, que vai ser instalado no Parque Municipal Max Feffer. A estrutura contará com clínica veterinária, gatil e um abrigo para cães.

Com previsão de conclusão de cerca de 12 meses, o espaço terá 346 metros quadrados (m²) de área construída e contará com recepção e salas de atendimento e cirurgia, sendo possível realizar procedimentos de baixa e média complexidades. O equipamento, orçado em R$ 1.031.009,67, ainda oferecerá serviços relacionados a castrações e vacinações.

Já em 2 de dezembro, foi inaugurado o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, no bairro Sesc, que integra um conjunto de ações ligadas à valorização da área. O local proporciona uma vista panorâmica de Suzano, especialmente para a unidade de conservação municipal, com 1,7 milhão m², localizada logo abaixo do Mirante. No novo parque foi implantada uma área verde de aproximadamente 3 mil m².