Jornal Diário de Suzano - 10/10/2025
Evento

Suzano recebe a 8ª edição da festa Criança Feliz

Com entrada gratuita, o evento conta com shows, brincadeiras, comida, sorteios, pintura facial e muito mais

10 outubro 2025 - 21h30Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Suzano recebe a 8ª edição da festa Criança FelizSuzano recebe a 8ª edição da festa Criança Feliz - (Foto: Divulgação)

Suzano recebe, neste sábado (12), a 8ª edição da festa Criança Feliz, em comemoração ao Dia das Crianças. O evento acontece das 9 às 15 horas, na rua José Rodrigues Júnior, no bairro Gardênia Azul, e deve reunir cerca de 2,8 mil crianças e 4 mil pessoas ao todo.

A entrada é gratuita, e a programação inclui shows de Adriano Morais, Carol Brito, Cláudia Oliveira, Raffa Augusto, Carlos Gabriel, Simão e Felipe, Anderson Cici, DJ Six e da dupla Marcos e Bueno. Além das atrações musicais, a festa promete muita diversão, com brincadeiras, sorteios, algodão doce, pipoca, corte de cabelo infantil e pintura facial.

De acordo com a idealizadora do evento, Jéssica Carneiro, mais de 120 voluntários participam da organização para tornar a celebração possível. “Juntos procuramos realizar o bem e promover um dia especial para as crianças e famílias. Queremos proporcionar mais do que uma festa, queremos criar memórias afetivas que serão sempre lembradas por elas”, afirmou.

Os recursos para a realização do evento foram arrecadados por meio de pontos de coleta, empresários, comércios locais, amigos, parceiros e doadores do projeto.

