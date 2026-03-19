Suzano recebe capacitação sobre boas práticas agrícolas e uso eficiente da água

Suzano recebe no próximo dia 28 (sábado), das 13 às 18 horas, a capacitação “Boas Práticas Agrícolas e Técnicas de Irrigação na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Tietê (APRM-ATC)”, voltada a produtores rurais do município. A atividade será realizada no Sítio Paraná II, localizado na rua das Piuvas, no bairro Recreio Internacional, e terá 40 vagas disponíveis.

Para facilitar o acesso ao local, os participantes podem utilizar o código de endereço rural digital “588M9P8M+G2” no Google Maps, que direciona diretamente à propriedade. A iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego.

Os interessados podem se inscrever por meio do WhatsApp (11) 99661-5747. O site capacitaagro.condemat.sp.gov.br está disponível para acesso a mais informações e orientações sobre a capacitação. A participação é gratuita.

A ação integra um conjunto de atividades promovidas pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), com financiamento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro). A execução das capacitações está sob responsabilidade do Instituto Água Sustentável, contratado para conduzir a formação técnica junto aos produtores da região.

O conteúdo foi estruturado a partir de diagnósticos realizados diretamente nas propriedades rurais de Suzano, que apontaram desafios relacionados ao manejo da irrigação, ao uso pouco eficiente da água, à necessidade de orientação técnica em boas práticas agrícolas e às dificuldades enfrentadas durante os períodos de estiagem. A proposta é oferecer conhecimento aplicado à realidade local, com foco na melhoria da produção e no uso consciente dos recursos hídricos.

Além desta primeira etapa, o cronograma prevê novas capacitações no município, incluindo um segundo encontro em 25 de abril, também das 13 às 18 horas, mas desta vez com 30 vagas disponíveis. A programação será concluída em 16 de maio, com um encontro de encerramento que reunirá produtores dos municípios participantes, consolidando os conteúdos apresentados ao longo das formações.

A iniciativa busca fortalecer a produção rural local, promovendo a adoção de técnicas mais eficientes no uso da água e incentivando práticas sustentáveis no campo, com impacto direto na produtividade e na preservação dos mananciais da região.

“O fortalecimento da produção rural passa, necessariamente, pelo acesso à informação e à orientação técnica. Essa capacitação traz conteúdos práticos sobre o uso eficiente da água e boas práticas agrícolas, que são fundamentais para aumentar a produtividade e garantir a sustentabilidade no campo, especialmente em regiões de mananciais”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz.