Suzano recebe certificação inédita no 'Programa Município VerdeAzul'

Suzano foi certificado de forma inédita, com 88 pontos, no “Programa Município VerdeAzul (PMVA)” e ficou em 9º lugar no ranking das 65 cidades paulistas com população entre 100 e 500 mil habitantes. O resultado foi divulgado durante premiação realizada nesta terça-feira (19) no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, na zona sul da capital, e contou com as presenças do governador Tarcísio de Freitas, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado, do prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, do secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, e da secretária de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende. Ao todo, 480 municípios foram avaliados, sendo divididos por suas respectivas populações.

O “Certificado Município VerdeAzul” foi conquistado pela boa média da cidade nos indicadores avaliados pelo Estado para a pontuação necessária no ciclo 2022/2023, que garante esse status aos municípios que somam mais de 80 pontos pelas boas práticas sustentáveis. Suzano recebeu nota 10 nos quesitos Governança Ambiental, Avanço na Sustentabilidade; Educação Ambiental; Gestão das Águas; Esgoto Coletado e Tratado; e Resíduos Sólidos, garantindo a maior nota desde 2008, levando em consideração os outros parâmetros e registrando um avanço significativo nos últimos sete anos - lembrando que em 2017 a cidade obteve 29,1 pontos. Para as cidades premiadas, foi distribuído um troféu de madeira recuperada e construído por detentos que cumprem pena no sistema prisional, por meio de um projeto desenvolvido pela Polícia Militar Ambiental da região de Presidente Prudente.

Lançado em 2007, o PMVA tem o inovador propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão sustentável com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios. O principal objetivo é estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável. O reconhecimento resulta da avaliação técnica das informações fornecidas pelos municípios, com critérios pré-estabelecidos de medição da eficácia das ações executadas. A partir dessa avaliação, o Indicador de Avaliação Ambiental (IAA) é publicado para que o poder público e toda a população possam utilizá-lo como norteador na formulação e aprimoramento de políticas públicas e demais ações sustentáveis.

O presidente da Alesp reforçou o compromisso de todos com os avanços para a preservação do meio ambiente.

O governador ressaltou que o PMVA se soma a um conjunto de iniciativas que buscam garantir desenvolvimento no Estado de São Paulo.

Já o secretário de Meio Ambiente de Suzano, destacou o trabalho que é feito pela pasta para garantir uma gestão ambiental adequada. O prefeito afirmou que esse reconhecimento é mais uma conquista para a cidade. “Temos de nos sentir orgulhosos por avançar neste tema tão importante e caro para nós”.