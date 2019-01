Suzano recebe Clínica de Basquete e Campeonato de Games; inscrições estão abertas

Para começar 2019 com o pé direito e cheio de lazer, o Suzano Shopping será palco de atrações especiais para quem quer aproveitar as férias de verão. Para esse ano, o empreendimento traz a Clínica de Basquete, que promete muita diversão e integração entre os pequenos. Dividida em turmas por faixa etária, a atração estará disponível de 07 de janeiro a 07 de fevereiro e será montada no estacionamento do centro de compras de quarta-feira a sábado.

Já o Campeonato de Games Suzano Shopping é aberto a todos acima dos 12 anos de idade, e as inscrições devem ser feitas até o dia 10 de janeiro no site do shopping. A participação é gratuita e o jogo escolhido para embalar a competição é o FIFA 19. Com fases eliminatórias e partidas únicas com duração de 10 minutos cada, o torneio será disputado em consoles Playstation 4 e Xbox One, com TVs de alta definição. Ao final do campeonato, o Grande Campeão será coroado e premiado com um troféu e medalha oficiais.

Além das atrações especiais para o período de férias, o Suzano Shopping também conta com um grande mix de lojas para atender à demanda de todos os visitantes, e uma vasta praça de alimentação para quem quer aproveitar uma boa refeição com a família.

Serviço:

Clínica de Basquete

Quando: 07/01/2019 a 07/02/2019, de quarta a sexta das 14h às 20h e aos sábados das 14h às 19h

Onde: Estacionamento do Suzano Shopping (Em frente à entrada principal)

Endereço: Rua Sete de Setembro, 555, Jd. Iraí – Suzano

Telefone: (11) 3636- 7000

Campeonato de Games Suzano Shopping

Datas das Competições: 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de janeiro – 02 e 03 de fevereiro de 2019

Horário das Competições: Tabela de jogos oficial será informada aos inscritos

Onde: Piso térreo, ao lado do cinema

Endereço: Rua Sete de Setembro, 555, Jd. Iraí – Suzano