Suzano recebe concerto com o maestro João Carlos Martins

A Escola Estadual (E.E) Jussara Feitosa Domschke, no Jardim Portugalia, recebeu, na manhã de sábado (11), o oitavo concerto do projeto “A Música Venceu”, com a participação do maestro João Carlos Martins, acompanhado pela Orquestra Filarmôrnica Bachiana Sesi- SP. A apresentação contou com 90 alunos da unidade, que oferece aulas de violino, violoncelo, percussão, canto e coral a 120 crianças e adolescentes da comunidade. O projeto é uma parceria entre a Fundação Bachiana, a Clariant e a instituição de ensino.

Em entrevista ao DS, o maestro, de 77 anos, destacou que cogitou a desistência do projeto na cidade, mas o bom desempenho das crianças é motivo de orgulho. “Há três anos, eu falei para a Clariant que, se no ano seguinte não tivesse o resultado que queríamos, eu seria o primeiro a desistir do projeto. A evolução nesses últimos anos, com o professor Anderson Lacerda, o nosso projeto fez com que a orquestra dos garotos de Suzano dessem muito orgulho para mim. Foi um gol de placa”, disse. “Suzano realmente passa a ser um exemplo para todas as escolas de São Paulo, sem dúvidas”.

João Carlos é mundialmente reconhecido e realiza 200 concertos por ano. Ainda neste sábado (11) embarcou para mais uma apresentação em Porto Alegre (RS). “A diferença de atuar com outras pessoas é que você pode ensinar, mas com essas crianças você aprende”, pontuou. “Minha expectativa é continuar até o apagar das luzes, fazendo música”.

O diretor da escola, José Jair Nogueira, ressaltou a disciplina dos alunos incorporada à música. “Todo músico precisa treinar, com disciplina, e isso se estende ao empenho dos estudos, além de melhorar muito o comportamento dos jovens. Há a influência como um todo”. De acordo com o pedagogo, o projeto é aberto a toda comunidade. Isso porque os professores de música estão na escola durante todo o dia. “As aulas do programa acontecem nos horários inversos à aula, durante a manhã e a tarde”. A E.E Jussara Feitosa Domschke atende alunos do Ensino Fundamental I ao Ensino Médio.

Momentos antes do concerto, alguns músicos da Orquestra Filarmôrnica estiveram com os alunos da unidade, a fim de aconselhar e tirar dúvidas sobre a carreira musical. O estudante Weslley Charles da Silva, de 16 anos, se apresentou pela quarta vez tocando violoncelo. “Eu percebi muita melhora em relação a minha concentração. Instrumento requer muita disciplina, isso muda completamente. Eu pretendo seguir na carreira, a conversa com os músicos ajuda bastante pela experiência que eles têm com o maestro. É uma honra os receber aqui”.

Filme

No início deste semestre, foi lançado o filme “João, O Maestro” que conta a história do próprio João Carlos Martins. “O filme foi vendido a muitos países da Europa e aos Estados Unidos. A repercussão foi fantástica, esteve por apenas um mês no cinema, mas a obra ficou em segundo lugar no Brasil, proporcionalmente às salas em que se exibiu”, comentou o pianista.