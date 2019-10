Suzano recebe congresso de logística nesta semana

Suzano recebe nestas quarta e quinta-feira (23 e 24/10) mais uma edição do Congresso Internacional de Logística e Operações (IFLOG), promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), com apoio da prefeitura. O evento científico de abrangência nacional e internacional vai acontecer no campus da própria instituição de ensino, a partir das 14 horas, com palestras, minicursos, mesas redondas, exposições de projetos e participação de empresas.



De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, a Prefeitura de Suzano se aproxima da iniciativa por meio de três eixos principais: geração de emprego, renda e fomento ao meio acadêmico. “Estamos animados, pois será uma oportunidade para a troca de experiências para fortalecer a oferta de oportunidades na cidade, principalmente de estágios na área, e fomentar a geração de renda. Queremos potencializar a logística como forma de prestação de serviços”, explicou.



Loducca pontuou ainda a importância de ações que envolvam o meio acadêmico. “Queremos essa aproximação com as instituições de ensino profissionalizante, bem como das pesquisas desenvolvidas, para que juntos possamos criar políticas, conforme as necessidades deste público, além de encontrar caminhos para oferecer essas tecnologias às empresas”, disse ele, ao destacar que também se empenha em buscar engajamento de companhias e organizações ao evento, já que enxerga grande potencial nos estudantes e profissionais formados na área em Suzano.



A quinta edição do congresso também conta novamente com o apoio das Secretarias de Cultura e de Transporte e Mobilidade Urbana na estrutura do evento, e da Guarda Civil Municipal (GCM), por meio da Secretaria de Segurança Cidadã. São esperadas cerca de 4 mil pessoas para uma programação extensa ao longo dos dois dias de encontro no campus do IFSP, localizado na avenida Mogi das Cruzes, 1.501, no Jardim Imperador.



Linhas temáticas

O congresso conta com as seguintes linhas temáticas: Automação de Processos Logísticos e Industriais, Logística, Produção e Operações, Mobilidade e Tecnologia da Informação, Gestão Ambiental e Responsabilidade Social, Finanças, Marketing e Gestão de Pessoas e Políticas Públicas.



De acordo com o professor Clayton de Oliveira Pires, o público esperado é abrangente, sendo que o principal tema neste ano será a chamada “Logística e Indústria 4.0”. “Estamos transformando o modo de produção e automação, precisamos nos preparar para esse novo cenário, que será a 4ª Revolução Industrial. Devemos entender o impacto sob a ótica humana neste contexto”, explicou.

Entre os assuntos, destacam-se gestão e negócios, apresentando oportunidades de qualificação profissional, tendências de mercado, workshops de produção 3D, mesas-redondas com empresários e networking com câmaras de comércio internacional. Quem não fez o cadastro prévio pela Internet, no site do evento, poderá se inscrever na hora, no local. Outras informações podem ser conferidas no site http://www.iflog.net.br.