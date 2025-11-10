Suzano recebe curso gratuito de esportes paralímpicos

O município de Suzano é o próximo a receber o Programa de Desenvolvimento Paralímpico, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que oferece capacitação gratuita para profissionais da área esportiva. O curso será realizado de 11 a 14 de novembro, no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, em Suzano.

A ação é promovida pelas Secretarias Estaduais dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Esportes, e disponibiliza 200 vagas para professores de educação física da rede pública e privada, estudantes do último ano da graduação e profissionais ligados a clubes, associações e entidades esportivas.

As inscrições podem ser feitas pelo site https://paralimpico.com.br ou presencialmente no local, durante os dias do curso, conforme a disponibilidade de vagas. Todos os participantes receberão certificado ao final da formação.

Para o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, a capacitação é uma ferramenta fundamental de transformação. “Com a formação de profissionais, o Governo de São Paulo cria mais oportunidades e garante que as pessoas com deficiência tenham acesso ao esporte de forma qualificada e respeitosa às suas necessidades, afirma.

Durante o curso, os participantes terão acesso a conteúdos teóricos e práticos em diversas modalidades paralímpicas, como: atletismo, futebol de cegos, halterofilismo, natação, tênis de mesa, vôlei sentado, basquete em cadeira de rodas e goalball.

Serviço

Inscrições: https://paralimpico.com.br/

Data: 11 a 14 de Novembro

Local: Complexo Poliesportivo Paulo Portela – R. Barão de Jaceguaí, 375 – Centro, Suzano – SP