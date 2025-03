Suzano recebe delegação do Quênia para troca de experiências sobre desenvolvimento econômico

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano recebeu, na última quinta-feira (20/03), a delegação da República do Quênia para um encontro voltado à troca de experiências e possíveis parcerias futuras. A visita ocorreu na sede da pasta e reforça o interesse da cidade em ampliar seu alcance no cenário internacional, além de fortalecer conexões estratégicas que possam gerar impacto no desenvolvimento econômico local.

A delegação do governo queniano, composta por Joel Nzomo Killu, Bruce Isika Kinyae, Onesmus Ituo Wambua e Sharon Nthoki Mutua, foi recebida pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Mauro Vaz, e pelo diretor da pasta, Arrones Dainez Junior. Durante o encontro, eles puderam conhecer as principais atividades econômicas de Suzano, com ênfase no setor agronômico, nas iniciativas voltadas para o fomento ao empreendedorismo e nas políticas públicas que têm impulsionado a geração de emprego e a melhoria da qualidade de vida na cidade.

Além das apresentações institucionais, a visita também proporcionou um intercâmbio de ideias sobre modelos de desenvolvimento e oportunidades de cooperação entre Suzano e o Quênia. Os participantes discutiram desafios e soluções em áreas como sustentabilidade, inovação e economia, buscando sinergias que possam resultar em parcerias estratégicas no futuro.

O secretário Mauro Vaz destacou a importância da iniciativa e ressaltou que encontros como esse são primordiais para a ampliação de novas oportunidades. “Foi um momento enriquecedor para ambas as partes, pois pudemos apresentar o que Suzano tem de melhor e, ao mesmo tempo, conhecer mais sobre as potencialidades do Quênia. A troca de experiências fortalece nosso trabalho e pode abrir portas para futuras colaborações”, afirmou o chefe da pasta.