Suzano recebe dez novos respiradores do Ministério da Saúde

Suzano recebeu um reforço para o tratamento de pessoas que contraíram o novo coronavírus (Covid-19). O Ministério da Saúde enviou para a cidade dez novos respiradores, que estarão à disposição no Hospital de Quarentena e no Pronto-Socorro Municipal (PS). Os aparelhos foram testados e regulados e já poderão ser utilizados nas duas unidades.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Suzano, os equipamentos destinados ao município pelo governo federal são da marca Magnamed. Trata-se de respiradores modernos e adaptáveis para uso móvel e intra-hospitalar, por meio de um blender, que pode ser acoplado para misturar diferentes tipos de gases. “Esses aparelhos funcionam perfeitamente para suporte de pacientes de média complexidade com Covid-19 e são utilizados por grandes instituições, como o Hospital das Clínicas de São Paulo”, disse o secretário Luis Claudio Guillaumon.

A vinda dos dez respiradores ocorreu após solicitação feita pela administração municipal ao Ministério da Saúde. Eles se somam aos outros dez aparelhos que a prefeitura havia adquirido e três recebidos como doação da empresa Suzano S/A, também distribuídos entre o Hospital de Quarentena e o PS. “Sem dúvida, é um ganho e tanto para o tratamento das pessoas diagnosticas com Covid-19 na cidade. Havíamos solicitado mais, porém os dez novos equipamentos já vão ajudar e muito as nossas equipes que estão na linha de frente nesta pandemia”, afirmou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.

Ele lembrou que o município também está no aguardo de outros dez respiradores requisitados ao governo do Estado. Mas com a chegada dos equipamentos do Ministério da Saúde para uso imediato, o chefe do Executivo já pediu que esses aparelhos fiquem à disposição no Hospital Auxiliar das Clínicas (HC) de Suzano. “Como o governo estadual garantiu a abertura do HC para atendimento de pacientes com Covid-19 até o final deste mês, solicitamos para que esses dez respiradores previstos sejam instalados nos leitos destinados a pessoas do município”, contou Ashiuchi.

Ampliação

Na manhã desta terça-feira (09/06), o prefeito vistoriou a obra de ampliação do PS, ao lado do diretor da unidade, Mauro Vaz. A previsão é de que os serviços sejam concluídos nas próximas semanas. A nova ala contará com cinco salas para consultório, triagem, recepção, medicação, coleta,

soroterapia e laboratório. A obra ampliará a área do PS em 50%.