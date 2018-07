Suzano recebe doação de 1,5 mil peças de roupas de empresa da área de beleza

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu na manhã desta sexta-feira (13) mais de 1,5 mil peças de roupas para Campanha do Agasalho 2018, doadas pelo Instituto Embelleze. Os itens, que são roupas masculinas, femininas e infantis, bem como calçados, serão encaminhados à triagem, que está sendo realizada na sede do Tiro de Guerra. A previsão é de que os donativos sejam entregues aos suzanenses na próxima semana durante bazares solidários organizados no Jardim São José e no Jardim Gardênia Azul, na região norte.

Os agasalhos, que foram arrecadados durante toda a segunda quinzena de junho entre os mais de cem alunos da escola de beleza, foram recebidos pela presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi, em frente ao Paço Municipal Firmino José da Costa.

Segundo a gestora Patrícia Cavalcante e o coordenador pedagógico André Machado, ambos do Instituto Embelleze, as ações sociais realizadas pela empresa tem o objetivo de ajudar aqueles que mais precisam. Desta forma, identificaram o Fundo Social como o melhor canal para beneficiar os suzanenses. “Quando nos propusemos a realizar esse trabalho, optamos por entregar ao órgão presidido pela primeira-dama Larissa Ashiuchi, pois sabemos de sua atuação e também que todas as peças iriam realmente ser entregues às famílias que mais precisam”, explicou Patrícia.

Na oportunidade, Larissa agradeceu a parceria e elogiou a atitude da empresa em promover o bem e pensar no próximo. “Estou muito feliz por receber tanto apoio de associações, entidades e empresas da cidade. Isso demonstra que estamos no caminho certo. Muitas pessoas serão contempladas e aquecidas”, concluiu.

Quem quiser participar da ação solidária ainda pode entregar sua doação de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada na sala 224 do Paço Municipal Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, no centro), além dos outros 200 pontos de coleta espalhados pela cidade. Mais informações pelo telefone (11) 4745-2195.