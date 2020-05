Suzano recebe 'Drive-Thru Solidário' no próximo dia 6 de junho

Suzano vai receber mais um "Drive-Thru Solidário" no sábado, dia 6 de junho. A ação visa arrecadar roupas e alimentos não-perecíveis para famílias em vulnerabilidade social devido à pandemia do novo coronavírus. As doações serão destinadas para ONGs (Organização Não Governamental) e entidades na cidade.

É o que explica Letícia Rodrigues, uma das organizadoras da ação. Segundo ela, a iniciativa já era realizada esta época do ano para a arrecadação de roupas e agasalhos, mas que com a pandemia, foi necessário adaptar e ampliar os donativos.

"A ideia de arrecadar itens de alimentação surgiu devido a pandemia. Nós sabemos que tem muitas pessoas que não estão trabalhando, que estão com dificuldades na alimentação então nós ampliamos essa ajuda com arrecadação de produtos não-perecíveis. Então o nosso trabalho já existia, mas nesse ano estamos fazendo tudo redobrado", explica.

Além disso, o sistema de drive-thru foi implantado especialmente por conta da pandemia, para evitar riscos de contaminação pelo novo coronavírus. "Assim as pessoas não precisam entrar no local e evita a exposição. Então com o carro, nós vamos lá com máscara e luva pegamos a doação e liberamos a pessoa rapidamente para evitar aglomeração", conta Letícia.

Marisa Cristina Silva é psicóloga e a idealizadora da iniciativa. Ela conta que a ideia de aderir ao drive-thru surgiu após perceber que outras ações por esse meio terem sido bem aceitas e sucedidas na região.

"Esse ano, por conta da pandemia, nós achamos interessante fazer dessa forma. Tivemos alguns relatos de drive-thrus que foram muito positivos, então foi daí que nasceu o projeto", diz.

De acordo com Marisa, ainda não é possível estimar quantas pessoas vão aderir a campanha e comparecer no dia para realizar a doação. Mas ela diz que a divulgação da iniciativa está sendo muito ampla na cidade.

"A expectativa é grande. A divulgação está muito bacana e estamos conseguindo atingir um público surpreendente, inclusive contando com a ajuda de pessoas muito conhecidas na cidade. Então nós pedimos que as pessoas se juntem a nós nessa ação para que nós possamos atingir e ajudar o maior número de famílias possível", conclui.

O drive-trhu solidário vai acontecer no dia 06 de junho, das 10h às 17h, na rua Nove de Julho 722, em frente ao salão de festas do Suzaninho. Para realizar a doação, basta ir de carro até o local. Uma equipe fará a retirada dos insumos, sem a necessidade de o doador sair do carro. Podem ser doados alimentos não-perecíveis, roupas, cobertores, agasalhos, sapatos e afins. Mais informações podem ser obtidas pelos números (11) 94031-9106 (Letícia) e (11) 99933-9618 (Marisa).