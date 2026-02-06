Suzano recebe emenda para pavimentação da estrada Hiroshi Tobinaga

A Prefeitura de Suzano garantirá melhorias na infraestrutura viária do distrito de Palmeiras com a pavimentação que será realizada na estrada Hiroshi Tobinaga, às margens do bairro Jardim Brasil II. O anúncio foi feito durante reunião realizada nesta sexta-feira (06/02), no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, entre o prefeito Pedro Ishi e o deputado estadual Jorge do Carmo, o Dr. Jorge do Carmo, que destinou uma emenda de R$ 500 mil para as intervenções na via.

O avanço dos serviços nesta localidade do município atende às demandas da população, que estava representada pelo morador Jonas José dos Santos, especialmente recebido no gabinete, não só pelo chefe do Poder Executivo municipal como também pelo secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira; e pelo diretor de captação de recursos da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária, Hélio Cavalcante.

Durante o encontro, foi destacado entre as autoridades que a pavimentação da estrada integra um conjunto de ações voltadas ao bem-estar dos munícipes, incluindo o processo de regularização fundiária, que está sendo impulsionado pelas obras da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Em setembro do ano passado, foram finalizadas pela empresa, sob acompanhamento de gestores da administração municipal, ligações em 249 residências do núcleo Jardim Brasil II, que beneficiaram 996 moradores com o abastecimento de água a partir da instalação de uma rede de dois quilômetros de extensão.

Os recursos utilizados nessa obra, da ordem de R$ 400 mil, estão inseridos em um conjunto de investimentos de aproximadamente R$ 11 milhões que serão destinados a essa localidade do município, não só para ações voltadas à infraestrutura de abastecimento de água, como também para coleta de esgoto.

O deputado Dr. Jorge do Carmo falou da satisfação de poder contribuir com o município. “Estou aqui atendendo a uma solicitação dos moradores do Jardim Brasil II, por meio do Jonas, que fiz questão de trazer para esta reunião. Desde já, agradeço à recepção do prefeito Pedro Ishi e fico feliz de ter ouvido uma boa notícia, de que essa pavimentação já está no planejamento da prefeitura”, ressaltou o parlamentar.

O secretário de Planejamento Urbano e Habitação afirmou que as melhorias na localidade serão fundamentais para o avanço do processo de regularização fundiária. “Estamos com o plano urbanístico em andamento para que possamos viabilizar o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais necessárias para legalizar áreas informais, transformando moradias irregulares em imóveis com título de propriedade”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito cumprimentou o deputado pela vinda a Suzano e especialmente pelo apoio à cidade, por meio da emenda que será destinada à estrada Hiroshi Tobinaga. “O deputado Dr. Jorge do Carmo é um grande parceiro de Suzano e vai colaborar com o desenvolvimento do município pela destinação desses recursos. As melhorias estão acontecendo no Jardim Brasil, que já recebeu ligações de água, e agora vai receber a pavimentação, para que possa ser proporcionada a regularização fundiária”, frisou o chefe do Poder Executivo municipal.