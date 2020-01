Suzano recebe emenda parlamentar de R$ 4 milhões para Saúde

A Secretaria de Saúde de Suzano recebeu R$ 4 milhões em emenda parlamentar enviada pelo deputado federal Marcio Alvino (PL). A expectativa é que a cidade receba mais R$ 11 milhões até o final do ano. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (14), durante vistoria às obras do Pronto-Socorro (PS) Municipal. O parlamentar foi recebido pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL). A vistoria contou com a presença do deputado estadual André do Prado (PL).

De acordo com a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), a verba apresentada foi destinada ao custeio da Saúde. Já os outros R$ 11 milhões, que chegam até dezembro de 2020, serão utilizados para subsídio do setor e também terão parte direcionada à Santa Casa de Misericórdia da cidade.

Todas as informações foram passadas nesta terça-feira pelo próprio deputado, durante vistoria das obras de reforma e ampliação do PS. Com as readequações, o imóvel, localizado na rua Kaneji Kodama, 1.459, na Vila Figueira, terá mais consultórios para atendimento geral e salas de triagem, bem como espaços para coleta de exames e acompanhamento com ecocardiograma.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o objetivo principal é proporcionar maior conforto aos pacientes, mais agilidade no atendimento e facilidade às equipes de funcionários. A obra tem investimento total de R$ 638,7 mil, com previsão de entrega até o fim do primeiro semestre deste ano.

De lá, o prefeito e os parlamentares foram acompanhar as obras da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Amorim, que está em sua fase final. Com previsão de inauguração para fevereiro deste ano, o espaço vai contar com médicos, enfermeiros e consultórios odontológicos.

Localizado na rua Professor Jeremia – na Praça da Bíblia –, em uma área de 1,2 mil metros quadrados, o novo equipamento conta com mais de 20 ambientes, como consultórios, setor de recepção e arquivo, sala de vacinas e de medicação, dispensário de medicamentos, Central de Material Esterilizado (CME), entre outros. O espaço ainda é acessível e sustentável, por meio do reuso de águas pluviais.

Para Alvino, tanto o Pronto-Socorro quanto a UBS da Vila Amorim mostram os investimentos da administração municipal na Saúde. “Semana passada recebi a confirmação do envio dos primeiros R$ 4 milhões, que se somarão aos outros R$ 11 milhões, totalizando R$ 15 milhões para custeio da Saúde suzanense. Esse aporte tem como objetivo melhorar este setor, que enfrenta problemas em todo o Brasil. Inclusive, parte do valor vai ser direcionado à Santa Casa. Conheço o trabalho do prefeito Rodrigo Ashiuchi e sei que cada centavo será bem empregado”, concluiu.

O deputado estadual André do Prado, por sua vez, lembrou do esforço do chefe do Executivo suzanense em retomar obras paradas e de colocar para funcionar o que já tinha na cidade. “Tenho uma ligação grande com Suzano e venho acompanhando a atuação do prefeito Rodrigo Ashiuchi. Parabenizo o deputado (federal) Marcio Alvino pelo trabalho e pelo investimento em Suzano”, destacou.

Por fim, o prefeito suzanense agradeceu a sensibilidade dos deputados com o município e lembrou das próximas entregas da Saúde, como os postos da Vila Amorim e do Jardim Monte Cristo, assim como a Clínica Saúde da Família e um Pronto-Atendimento (PA) no distrito do Boa Vista.

“Estamos trabalhando pela reconstrução da cidade e nada se faz sozinho. É com o apoio dos deputados André do Prado e Marcio Alvino que estamos conseguindo avançar cada dia mais. Vamos inaugurar novos postos de saúde, além de recuperar a antiga UPA (Unidade de Pronto Atendimento), transformando-a em uma Clínica da Família, com diversas especialidade. A UBS do Boa Vista vai se transformar em PA e vamos entregar essa reforma do Pronto-Socorro, tudo com o objetivo de melhorar a qualidade de atendimento às famílias suzanenses”, concluiu.