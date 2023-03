Suzano recebe encontro sobre inovação no campus do IFSP

O Campus Suzano do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), localizado na avenida Mogi das Cruzes, 1.501, no bairro Parque Suzano, receberá neste sábado (01/04), das 08h30 ao meio-dia, o Encontro de Colegas no Ecossistema de Inovação - Edição 2023.

A ação será promovida pela HUB Suzano, uma comunidade voluntária sem fins lucrativos, que visa fortalecer os negócios do município para um desenvolvimento sustentável por meio do estímulo de uma cultura empreendedora e de inovação. As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas no link bit.ly/3JzYwZ3.

Além da Prefeitura de Suzano, a iniciativa conta com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), da Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE), Sebrae for Startups, UniPiaget, Emibra, Alto Tietê Valley e Distrito.

Durante a atividade haverá debates voltados a pautas relevantes para compreender como os hubs exercem um papel importante para conectar e promover a integração entre os diversos atores deste ecossistema, bem como a importância de parcerias com instituições de ensino para potencializar iniciativas de inovação nas empresas.

“Desde o início da gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego tem sido um agente fomentador em diversas áreas, inclusive em inovação e tecnologia. Apoiamos a criação de hubs de maneira institucional, procuramos estimular as empresas e entidades a participar deste ecossistema, de modo em que este tipo de atividade contribua para o crescimento econômico do município”, destacou o secretário André Loducca.

Em 2023 o evento ocorre em homenagem aos dois anos da criação do Catalisa, programa do Sebrae que é atuante na conexão de pessoas e organizações, bem como na distribuição de conhecimento e aceleração no processo de inovação. Vale destacar que o Encontro de Colegas no Ecossistema de Inovação - Edição 2023, é uma iniciativa ligada a mais de 120 localidades no Brasil e no mundo, que ao longo do mês de abril terá eventos de formatos e tamanhos diversos e livres, com o objetivo de conectar pessoas e promover a integração e relacionamentos.