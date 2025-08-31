Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 31 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 31/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Suzano recebe 'Festival Sementeia 2025' a partir desta segunda-feira

Atividades envolvem oficina, palestra, peça teatral, show ao vivo e bate-papo; programação gratuita será realizada em diferentes centros culturais da cidade

30 agosto 2025 - 17h15Por De Suzano
- (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano )

Suzano receberá a partir desta segunda-feira (01/09) o “Festival Sementeia 2025”. O evento tem como proposta promover debates e apresentações artísticas que dão visibilidade à produção cultural feminina e local, e também fortalece a descentralização da cultura em Suzano, levando atividades para diferentes pontos da cidade.

A iniciativa, realizada pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, contará com oficinas, palestra, peças teatrais, show ao vivo e bate-papo. Todas as atividades são gratuitas e serão realizadas em diferentes centros culturais da cidade. Veja abaixo.

A abertura do festival será no Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro), no anfiteatro Orlando Digenova, às 19 horas. A programação inicial contará com a palestra “Reflorestamento do Imaginário”, ministrada pela psicóloga Endil Oliveira, antecedida pela apresentação “Mãenisfesto”, da artista Bel Jaccoud.

Ao todo, o evento reunirá nove atividades entre os dias 1º e 12 de setembro. A programação completa pode ser acompanhada nas redes sociais do Festival Sementeia @‌festival_sementeia.

O secretário de Cultura de Suzano, José Luiz Spitti, ressaltou a programação e comentou a atividade cultural, “Durante setembro, várias atividades serão oferecidas gratuitamente à população. Nosso objetivo é sempre viabilizar e promover o acesso a práticas culturais para que todos os moradores possam desfrutar das atrações que ocorrem em nossa cidade”, disse.

 

Programação

Centro Cultural Colorado (Monteiro Lobato) - rua Domingues Vitorino, 68, Jardim Cacique

03/09 (quarta-feira) às 19h30: Produção de conteúdo por mulheres reais

Bate-papo com Daylane Cerqueira, influencer e bailarina e atriz negra Anna Flávia Macedo

04/09 (quinta-feira) às 10 horas: Espetáculo de dança Tropicana

08/09 (segunda-feira) às 14 horas: Oficina EU, SEMENTE – com a arte-educadora Jana Santos

Casarão das Artes - rua 27 de Outubro, 271, centro

04/09 (quinta-feira) às 17 horas: Oficina Laboratório de Escuta de Imagens, com a arte-educadora Elidayana Alexandrino

12/09 (sexta-feira): Show Musical “Cinzas”, com a cantora Zanah

Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi - rua Benjamin Constant, 682, centro

05/09 (sexta-feira) às 19h30: Bate-papo “O papel dos contos de fadas na formação e autonomia feminina”

05/09 (sexta-feira) às 21 horas: Show musical com a cantora Satiê

Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido - rua Teruo Nishikawa, 570, Jardim Gardênia Azul

11/09 (quinta-feira) às 19h30 Espetáculo teatral Guerreirinha, Guerreirinha.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suzano promove ciclo de capacitações para setores regulados pela Vigilância Sanitária
Cidades

Suzano promove ciclo de capacitações para setores regulados pela Vigilância Sanitária

Alto Tietê tem quase 100% de água e 90% de esgoto, aponta Sabesp
Cidades

Alto Tietê tem quase 100% de água e 90% de esgoto, aponta Sabesp

Região tem 20 ambulâncias do Samu para atender 29 mil chamados em 6 meses
Cidades

Região tem 20 ambulâncias do Samu para atender 29 mil chamados em 6 meses

Suzano avança em tratativas com o governo estadual para ampliar parcerias na área da segurança
Cidades

Suzano avança em tratativas com o governo estadual para ampliar parcerias na área da segurança

Eventos da 5ª Mostra de Dança atraem mais de 10 mil pessoas
Cidades

Eventos da 5ª Mostra de Dança atraem mais de 10 mil pessoas

Controladoria de Suzano reforça parceria com municípios de Bragança, Ferraz e São José
Cidades

Controladoria de Suzano reforça parceria com municípios de Bragança, Ferraz e São José