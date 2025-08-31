Suzano recebe 'Festival Sementeia 2025' a partir desta segunda-feira

Suzano receberá a partir desta segunda-feira (01/09) o “Festival Sementeia 2025”. O evento tem como proposta promover debates e apresentações artísticas que dão visibilidade à produção cultural feminina e local, e também fortalece a descentralização da cultura em Suzano, levando atividades para diferentes pontos da cidade.

A iniciativa, realizada pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, contará com oficinas, palestra, peças teatrais, show ao vivo e bate-papo. Todas as atividades são gratuitas e serão realizadas em diferentes centros culturais da cidade. Veja abaixo.

A abertura do festival será no Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro), no anfiteatro Orlando Digenova, às 19 horas. A programação inicial contará com a palestra “Reflorestamento do Imaginário”, ministrada pela psicóloga Endil Oliveira, antecedida pela apresentação “Mãenisfesto”, da artista Bel Jaccoud.

Ao todo, o evento reunirá nove atividades entre os dias 1º e 12 de setembro. A programação completa pode ser acompanhada nas redes sociais do Festival Sementeia @‌festival_sementeia.

O secretário de Cultura de Suzano, José Luiz Spitti, ressaltou a programação e comentou a atividade cultural, “Durante setembro, várias atividades serão oferecidas gratuitamente à população. Nosso objetivo é sempre viabilizar e promover o acesso a práticas culturais para que todos os moradores possam desfrutar das atrações que ocorrem em nossa cidade”, disse.

Programação

Centro Cultural Colorado (Monteiro Lobato) - rua Domingues Vitorino, 68, Jardim Cacique

03/09 (quarta-feira) às 19h30: Produção de conteúdo por mulheres reais

Bate-papo com Daylane Cerqueira, influencer e bailarina e atriz negra Anna Flávia Macedo

04/09 (quinta-feira) às 10 horas: Espetáculo de dança Tropicana

08/09 (segunda-feira) às 14 horas: Oficina EU, SEMENTE – com a arte-educadora Jana Santos

Casarão das Artes - rua 27 de Outubro, 271, centro

04/09 (quinta-feira) às 17 horas: Oficina Laboratório de Escuta de Imagens, com a arte-educadora Elidayana Alexandrino

12/09 (sexta-feira): Show Musical “Cinzas”, com a cantora Zanah

Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi - rua Benjamin Constant, 682, centro

05/09 (sexta-feira) às 19h30: Bate-papo “O papel dos contos de fadas na formação e autonomia feminina”

05/09 (sexta-feira) às 21 horas: Show musical com a cantora Satiê

Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido - rua Teruo Nishikawa, 570, Jardim Gardênia Azul

11/09 (quinta-feira) às 19h30 Espetáculo teatral Guerreirinha, Guerreirinha.