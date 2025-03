Suzano recebe IBGE e discute setor agropecuário

A Prefeitura de Suzano recebeu, na tarde desta sexta-feira (28/03), uma reunião sobre estatísticas do setor agropecuário, promovida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O encontro ocorreu no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, e teve participação de especialistas para discutir a coleta de informações que auxiliarão na formulação do próximo Censo em 2026.

A atividade teve como objetivo debater os principais desafios e oportunidades do setor, promovendo um diálogo sobre a realidade da pecuária local. Durante a reunião, foram abordados temas como a produção agrícola da cidade, incluindo cultivos como alface, agrião e couve-flor, além da necessidade de atualização constante dos dados sobre a produção rural, com o apoio de especialistas da área.

O encontro reuniu representantes dos municípios de Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos, que compartilharam experiências e desafios enfrentados na região. O levantamento de informações atualizadas permitirá um planejamento mais eficiente e estratégico para o desenvolvimento da agropecuária local, auxiliando na criação de políticas públicas e no fortalecimento dos produtores rurais.

As reuniões ocorrem duas vezes por ano e a próxima, ainda sem data definida, será uma nova oportunidade para que os agricultores contribuam com mais informações e dados que não foram abordados nesta edição.

O evento contou com as presenças do presidente da Câmara de Suzano, vereador Artur Takayama; do secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz; do diretor da pasta, Arrones Dainez Junior; do diretor de Agricultura de Suzano, Minoru Harada; e dos representantes do IBGE, incluindo o chefe da agência de Suzano, Bruno Alves de Souza, e o técnico de informações geográficas e estatísticas, Sidney de Almeida Junior.

Para Artur Takayama, a reunião foi uma oportunidade de dar mais visibilidade ao setor agropecuário da cidade. “Suzano tem uma produção agrícola importante, e encontros como este ajudam a direcionar políticas públicas mais eficazes para o setor. O diálogo entre os produtores e os órgãos responsáveis é fundamental para garantir avanços e melhorias”, afirmou.