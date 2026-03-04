Suzano recebe integrantes da Prefeitura de São Carlos para compartilhar inovações da gestão

Suzano recebeu nesta quarta-feira (26/03) a visita de integrantes da Prefeitura de São Carlos, situada na região central do Estado de São Paulo, para compartilhar informações sobre as inovações da gestão que fizeram com que o município se tornasse referência para outras cidades.

Nesta oportunidade, a titular da pasta da Administração, Cintia Lira, se reuniu com uma comitiva sãocarlense composta pelo secretário municipal de Cidade Inteligente e Transparência, Mateus Aquino; pelo secretário-adjunto de Cidade Inteligente, Cristiano Pedrino; e pelo assessor do prefeito (Antônio Donato Netto, o Netto Donato), Rafael Arouca. Também participou o diretor de Recursos Humanos da prefeitura suzanense, André Amaral.

Os profissionais vieram conhecer de perto às práticas desenvolvidas especialmente com relação à parceria com a empresa Sonner, que tem proporcionado o uso dos sistema integrados a favor da desburocratização, para aumentar a eficiência da comunicação interna, melhorar o atendimento digital, automatizar processos e reduzir custos.

O interesse se justifica pelo reconhecimento que Suzano teve em função do trabalho realizado ao longo da gestão Rodrigo Ashiuchi, tendo continuidade no atual governo. Por isso, a cidade recebeu do Tribunal de Contas do Estado do Estado de São Paulo (TCE-SP) a nota máxima em eficiência no setor de Tecnologia da Informação (TI).

O avanço garantiu o conceito “A” neste aspecto, o único observado no Alto Tietê, sendo alcançado por meio do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), que avalia o desempenho das administrações municipais com relação ao planejamento, ao controle fiscal, à educação, à saúde, ao meio ambiente, aos aspectos urbanos e à governança.

Conforme foi demonstrado aos visitantes, a cidade ainda contabilizou, por conta da tramitação on-line dos processos internos, uma economia anual de R$ 1 milhão por parte da Secretaria Municipal de Educação, em razão da utilização do Diário de Classe Digital, além de garantir prontuário eletrônico para todos os servidores.

O secretário de São Carlos afirmou que a prefeitura enxergou na administração local um modelo de trabalho que merece ser tomado como exemplo. “Viemos entender como os sistemas adotados em Suzano têm garantido avanços na gestão. Sabemos que essas decisões fazem toda a diferença na rotina do município, sendo fundamental para atendimentos das demandas da população e execução do plano de governo”, declarou Aquino.

Por sua vez, a secretária Cintia Lira agradeceu a presença dos representantes de São Carlos e reforçou que Suzano caminhou na direção certa em relação ao governo digital. “A visita de técnicos de prefeituras de outras cidades paulistas demonstra que temos realizado um trabalho de excelência. Nossa equipe atuou com muito afinco para consolidarmos os processos que hoje são modelos para outros municípios. Desenvolvemos uma gestão moderna e eficiente, que se preocupa com a sustentabilidade e com a agilidade dos serviços prestados à população”, ressaltou a titular da Administração.