Suzano recebe lançamento do livro Lições da Vida, de Francis Gomes

O poeta, escritor e cordelista Francis Gomes lança, no dia 27 de agosto, das 19h às 21h, seu novo livro Lições da Vida. A obra custa R$ 40 e é composta por poemas que buscam provocar reflexões sobre as lições que a vida oferece no dia a dia e sobre lutas internas normalmente não ditas. O evento de estreia será realizado na Rua Francisco Quadra Castro, 33, próximo à Prefeitura de Suzano.

Segundo o autor, este é seu sétimo livro e faz parte de uma sequência de publicações que abordam experiências reais. “Todas as minhas obras tratam de situações reais da vida, descritas em contos ou poemas”, explicou. Ele ainda destaca que “Cada poema é não apenas uma reflexão, mas uma provocação para ficarmos atentos às lições que a vida nos dá e aprendermos com elas”, disse Francis.

Para ele, os leitores poderão se identificar com muitos dos textos e poemas da obra, uma vez que seus poemas interpretam coisas que muitos passam, mas que às vezes não são percebidas.

Escrevendo e compondo todos os dias, o tempo não é contabilizado por Francis. “Quando vou publicar um livro, o outro já está praticamente pronto! Não há inspiração maior que a vida e nossas vivências, acertos e desacertos, vitórias e derrotas. Minha história me inspira todos os dias, porque sempre sou desafiado a ser melhor no hoje do que fui ontem, e amanhã do que sou hoje.”, afirmou.

Parte do livro conta um pouco dessa história, que surpreende, principalmente, o próprio autor. Natural de Assaré, no Ceará, Francis deixa claro em seu poema “Se eu consegui, você também consegue” , como sua trajetória pelo caminho da poesia não era imaginada por seu eu da infância.

Francis acumula uma trajetória marcada por obras literárias, participações em coletâneas, CDs e DVDs, além de projetos culturais em diversos estados do Brasil. Em 2016, participou de um circuito nacional de palestras ao lado do escritor Sacolinha. Entre suas obras estão Ecos do Silêncio (2011), Um Ser Tão Enigmático (2017), Prosas Quentes Versos Lúbricos (2019), O Preço de um Sonho (2023) e A Face da Vida Real (2024).