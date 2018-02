Suzano recebe mais 75 mil doses fracionadas; campanha prossegue

Suzano recebeu nesta semana mais 75 mil doses fracionadas da febre amarela, somados as 50 mil recebidas na segunda-feira, 125 mil doses serão usadas para continuar com a campanha de imunização da cidade. Até a tarde desta quinta-feira (8), mais de 3 mil pessoas já haviam se vacinado nos três pontos específicos da cidade.

Nesta sexta-feira (8), as doses fracionadas serão ofertadas normalmente no Ambulatório de Especialidades Dr. Joracy Cruz no Parque Santa Rosa; no Centro Cultural Professor Luiz Antonio da Silva no distrito de Palmeiras e no Clube Agrícola Boa Vista, no distrito do Boa Vista. O atendimento será das 8 às 16 horas, mas no Ambulatório de Especialidades o horário se estenderá até as 18 horas. Os três locais já encontram com infraestrutura (geladeiras, doses e insumos) pronta.

Desta vez, não há público específico, a vacina será ofertada por ordem de chegada. Vale lembrar que para a imunização é preciso levar documento de identificação, comprovante de residência e se possível, carteira de vacinação. Na semana que vem, a ação de imunização irá continuar após o feriado de carnaval. O atendimento acontecerá na quinta e sexta-feira nos mesmos locais e nos mesmos horários.

Os casos suspeitos na região seguem em investigação. Até o momento, 21 casos aguardam retorno do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Em Suzano são quatro casos, Mogi com seis, Poá com três casos, Itaquaquecetuba com dois, e Ferraz também com seis.