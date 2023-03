A edição de ‘Abril do Rock no Parque’ contará com as bandas Flicts, com mais de 26 anos de carreira no punk rock, e as bandas de abertura Krang (República Checa), Mergulho E Monny Mariano. O evento acontece no dia 16 de abril, às 13 horas.

Haverá praça de alimentação e expositores.

A entrada será 2 quilos de alimentos não perecíveis. Os donativos serão doados para o Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Suzano.

A realização é da Klash Tattoo e DCP Produções.