Suzano recebe mais doses para sarampo

O estoque de vacinas contra o sarampo foi ampliado em Suzano. A Coordenadoria de Vigilância de Saúde divulgou que seis mil doses foram enviadas esta semana. Até sexta-feira (6), a região tem cerca de 74 casos confirmados da doença. O número pode subir ainda mais, já que nem todas prefeituras divulgaram balanço atualizado.

De acordo com a Prefeitura, a procura pela vacina aumento nos postos de saúde da cidade. No total, são 23 unidades de saúde. Duas - no Jardim Europa e Maitê - tiveram o horário de atendimento estendido até 20h30, em razão do aumento da demanda.

O DS foi até o CSII, localizado na região central da cidade. Para a estudante Adriana Lucas, o aumento do número de casos tem assustado a população. “Fico assustada (com o surto), porque a vacinação é algo tão simples. O que também causa espanto é que a doença estava erradicada há anos no Brasil”, reiterou.

Segundo o aposentado Wilson Rocha, o surto começou porque as pessoas deixaram de se cuidar. “Saúde é tudo. Acredito que os pais devem correr atrás de imunizar os filhos. O país teve esse surto, pois, as pessoas acreditam que a vacina não vai ajudar”, diz ele, que complementou afirmando que todos os membros da família se vacinaram contra o sarampo.

“Todos precisam correr atrás da vacina. É algo que será para o bem da pessoa, principalmente para evitar algo pior”, afirmou o autônomo José Carlos, que ainda disse que o país precisa ter um olhar mais atencioso quanto a relação do surto.

Já Fabio Ramos disse que, por enquanto, não tomou a vacina. Disse ainda que vai ir num momento oportuno. “Eu não consegui ir ainda, mas penso ser necessário que todos tomem, principalmente as crianças”, finaliza.