Suzano recebe novo evento de curta-metragens

O coletivo “Curta Suzano” está com inscrições abertas para a 7ª edição da “Mostra Internacional do Curta-Metragem do Alto Tietê”. O evento conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e os interessados em se inscrever devem conferir o regulamento e preencher o formulário gratuito disponibilizado no site curtasuzano.com.br até 30 de junho, enviando ainda um link contendo o arquivo do filme no YouTube ou no Google Drive, além de duas fotos da produção e um retrato do diretor para o e-mail curtasuzano@gmail.com.

O júri oficial da iniciativa avaliará atributos diversos como roteiro, direção, fotografia, sonoplastia e conjunto da obra para indicar os trabalhos que irão avançar à fase final do concurso, prevista para ser conduzida em 28 de outubro.

Neste contexto, os classificados para disputar as diferentes categorias formuladas pelo grupo devem ser anunciados até o dia 15 de agosto.

Para melhor dividir o processo e garantir equidade nos critérios, a organização preparou quatro panoramas para avaliação dos projetos, sendo uma para trabalhos de autoria estrangeira, outra para produções nacionais, uma exclusiva para obras de cineastas das cidades do Alto Tietê e uma última direcionada para estudantes escolares que cursam até o 3º ano do ensino médio na região.

A serem consideradas na premiação, as obras devem ter sido concluídas entre 2021 e 2023, com máximo de 25 minutos de duração, incluindo créditos. Uma exigência do coletivo é que o projeto apresente um viés estritamente artístico, excluindo trabalhos publicitários e institucionais. Filmes que já tenham sido selecionados e premiados em anos anteriores também não serão considerados.