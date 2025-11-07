Suzano recebe palestra sobre arte e cultura na próxima terça-feira

O Anfiteatro Orlando Digenova, localizado no interior do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro), recebe na próxima terça-feira (11/11) a partir das 19 horas, a palestra “Arte e Cultura - Gestão 360”, com Laís Coutinho, profissional com mais de uma década de experiência no mercado cultural.

A atividade é gratuita e aberta a produtores, artistas e outros profissionais da área. Para participar, basta comparecer ao local pouco antes do horário previsto. O espaço comporta cerca de cem pessoas.

A exibição integra o programa CultSP Pro, uma iniciativa do governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Secretaria da Cultura de Suzano e com o Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG). O programa tem como objetivo promover formação, inovação e sustentabilidade no setor cultural, oferecendo oportunidades de aprendizado e troca para profissionais de diferentes regiões.

Lais Coutinho é especialista em Gestão da Economia Criativa pela Universidade Belas Artes e graduada em Produção Cultural pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Durante a atividade, os participantes terão a oportunidade de discutir e esclarecer dúvidas sobre temas como marketing cultural, captação de recursos, contação de história, marcas, produção audiovisual, exposições e liderança criativa. Além disso, ela vai compartilhar estratégias e experiências sobre como viver de arte de forma equilibrada e sustentável, apresentando caminhos para organizar a rotina, planejar a carreira e fortalecer o trabalho artístico.

Suzano foi uma das cidades escolhidas para receber a ação, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido no setor cultural e ao interesse dos profissionais locais em aprimorar suas práticas. A seleção do município ocorreu após a realização do Giro Pro, em 8 de julho deste ano, que reuniu artistas e produtores do Alto Tietê e identificou demandas por iniciativas voltadas à qualificação e ao fortalecimento da gestão cultural.

Segundo o secretário José Luiz Spitti, a iniciativa representa uma oportunidade valiosa para fortalecer o trabalho dos artistas e produtores locais. “A palestra oferece um espaço de aprendizado e troca que contribui diretamente para o desenvolvimento do setor cultural em Suzano. Investir na formação dos nossos profissionais é fundamental para ampliar horizontes e impulsionar novas ideias, fortalecendo a arte do município”, afirmou.