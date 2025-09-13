Suzano recebe pela 1ª vez na história a visita de um embaixador do Japão no Brasil

Suzano recebeu neste sábado (13/09) a visita do embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, que se tornou histórica por ter sido a primeira vez que o mais importante representante diplomático do país chega ao município. Sua vinda foi marcada por um encontro com o prefeito Pedro Ishi e o ex-prefeito, Rodrigo Ashiuchi, no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, assim como pela participação na programação especial que foi organizada pela Associação Cultural Suzanense - Bunkyo, no centro.

Também prestigiaram este encontro histórico a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; o vice-prefeito Said Raful; o presidente da Câmara, Artur Takayama; e a ex-primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, entre outras autoridades municipais e regionais.

O encontro celebra a parceria que Suzano estabeleceu ao longo de 76 anos de história como cidade com a cultural oriental, pela presença de inúmeros imigrantes e também pela chegada de investimentos no setor industrial e de comércio e serviços, além dos laços que permitiram intercâmbio de alunos para bolsas de estudo e para a prática de atividades esportivas.

Como exemplo da força desta influência, o município celebrou, em 2022, o Centenário da Imigração Japonesa em Suzano e também o Cinquentenário da Irmandade com a cidade de Komatsu, que incluiu a troca de obras de arte e materiais artísticos e culturais entre os municípios. Não à toa, Suzano foi escolhida para sediar, em 1975, a primeira fábrica do grupo Komatsu fora do Japão.

A relação que permitiu a preservação de aspectos da cultura oriental em Suzano abriu caminho para o desenvolvimento de inúmeras atividades que até hoje estão presentes na rotina da população. Durante a visita do embaixador, foi demonstrado o quanto essa integração se mantém viva na cidade.

Após a reunião no gabinete do prefeito, Teiji Hayashi foi recepcionado pelo presidente da Associação Cultural Suzanense - Bunkyo, Reinaldo Katsumata, na sede da entidade. Neste espaço, o diplomata teve a oportunidade de almoçar uma feijoada especial que foi preparada pelo departamento de Mães Hahanokai, especialmente para esta ocasião, e assistiu a uma série de atividades que foram ofertadas pelos alunos que frequentam o espaço.

Ao ilustre visitante, foi demonstrada a arte da percussão japonesa (taiko), assim como as artes marciais do aikido e do kendo. Ainda foi reservado um encontro especial com o “seinenkai”, uma associação de jovens da comunidade nikkei que tem como objetivo promover e preservar a cultura japonesa por meio de encontros, atividades culturais e ações de integração. Também foram apresentados os trabalhos dos alunos da escola de língua japonesa do Bunkyo Suzano.

O ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou a relação do município com o Japão e enalteceu a vinda do embaixador. “É um momento muito marcante para todos nós, por tudo que temos em comum com a cultura oriental. Quero agradecer ao embaixador em público, já que ele poderia estar em várias cidades, mas escolheu Suzano para estar aqui. O que o senhor precisar de nós, estamos à disposição para ser uma cidade modelo de parceria com a embaixada e com o povo japonês.”, ressaltou Ashiuchi.

Em sua fala, o representante do governo japonês agradeceu a todos e confessou estar emocionado por estar, pela primeira vez, em Suzano. Teiji Hayashi disse ainda que a cidade possui um lugar especial entre seus compatriotas. “Quero cumprimentar o prefeito Pedro e às demais autoridades por estarem aqui hoje (13/09). Para mim e para o governo do meu país, assim como as empresas japonesas, Suzano é uma cidade muito especial e de grande importância. Agradeço a todos por divulgar a cultura japonesa e estreitar os laços com os dois países. Estou muito emocionado e fico mais consciente da importância da comunidade japonesa em Suzano, e na região. Muito obrigado, arigatou!”.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi afirmou que a recepção faz jus à força desta parceria. “Para a gente é um dia histórico poder receber a visita do embaixador Teiji Hayashi pela primeira vez em nossa cidade. Por isso, gostaria de agradecer diretamente a ele por estar aqui. Suzano tem um laço de amizade e união muito forte com a cultura japonesa, que ajudou a construir a nossa cidade. Sua presença valoriza nosso município e mostra quão sólida é essa relação”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.

Presenças

Participaram a visita do embaixador os secretários municipais de Meio Ambiente, André Chiang; de Comunicação Pública, Paulo Pavione Miyanishi; o chefe da Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva; o vereador de Mogi das Cruzes, Vitor Emori; o secretário de Desenvolvimento Econômico e Emprego de Mogi das Cruzes, Sadao Sakai; e o diretor de Agricultura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Minoru Harada.

Também acompanharam o evento os presidentes do Instituto Nikkey do Alto Tietê em Suzano, Robson Kiyota; da Associação Cultural Esportiva e Agrícola de Suzano – Aceas Nikkey, Carlos Hiraoka; do Clube Agrícola Boa Vista, Fumio Kitakawa; do Ipelândia Home, Kazuo Nakada; da Associação Rural de Pindorama, Mutsuo Teraoka; da Associação Okinawa de Suzano, Sérgio Yonamine; do templo Seicho-No-Ie de Suzano, Nelson Nakaya; do templo Honpa Hongwanji de Suzano, Luiz Kagohara; da Central Nambei Honganji, Kanyu Kawakami; além do vice-presidente da Associação Rural de Pindorama, Jorge Yamada e do secretário do embaixador, So Yamauchi.