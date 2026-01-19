Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 19 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 18/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Suzano recebe projeto 'Cidadania Itinerante' com emissão de documentos e orientações

Ação ocorre entre esta terça e quinta-feira (20 a 22/01), das 9 às 17 horas, em três pontos da cidade, com atendimentos gratuitos à população

19 janeiro 2026 - 19h00Por da Reportagem Local
Suzano recebe projeto 'Cidadania Itinerante' com emissão de documentos e orientaçõesSuzano recebe projeto 'Cidadania Itinerante' com emissão de documentos e orientações - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O projeto “Cidadania Itinerante”, promovido pela Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Suzano, estará no município entre esta terça e quinta-feira (20 a 22/01), das 9 às 17 horas, oferecendo gratuitamente uma série de serviços voltados à emissão de documentos, orientações e encaminhamentos à população.

Durante a ação, os moradores poderão realizar o agendamento da primeira e da segunda via de documentos pessoais de uso rotineiro, como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de solicitar a segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, CPF, título de eleitor e segunda via de contas de consumo, como água e energia elétrica. Também estarão disponíveis serviços como carteira de trabalho digital, atestado de antecedentes criminais, consultas ao Serasa e criação de conta no portal GOV.BR.

O projeto ainda oferecerá atendimento para registro de boletim de ocorrência, entrada no seguro-desemprego, elaboração de currículo, orientações migratórias, além de informações sobre o Procon, a Defensoria Pública e orientações sobre a plataforma Trampolim.

A população também poderá registrar denúncias, receber orientações e encaminhar demandas para programas e coordenadorias da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, como a Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual (CPDS), Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena (CPPNI), Coordenadoria Geral de Direitos Humanos (CGDH), Centro de Integração da Cidadania (CIC), Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP), Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência (Cravi), Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM) e Coordenação de Políticas para a Juventude e Ouvidoria.

Os atendimentos ocorrerão em três locais do município. Na terça-feira (20/01), a ação será realizada no Supermercado Seane, localizado na estrada do Koyama, 10, no bairro Recreio Bela Vista.

Na quarta-feira (21/01), os serviços estarão disponíveis no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da região norte, no Supermercado Nagumo, situado na avenida Francisco Marengo, 2.301, no Jardim Dona Benta.

Já na quinta-feira (22/01), o atendimento ocorre na Unidade de Saúde da Família (USF) Eduardo Nakamura, localizada na rua Mário Bochetti, 680, no bairro Cidade Miguel Badra.

A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços públicos da população, facilitando o acesso a direitos básicos e promovendo cidadania por meio de atendimentos gratuitos e descentralizados.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, o “Cidadania Itinerante” é uma ação que impacta diretamente a vida dos moradores. “Quando o serviço público vai até o bairro, a gente encurta caminhos e resolve demandas que muitas pessoas acabam adiando por falta de tempo ou dificuldade de acesso. É um atendimento que facilita a vida, garante direitos e aproxima o Poder Público da população, com orientação, informação e acolhimento”, destacou o chefe da pasta.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Saspe abre inscrições nesta quarta-feira para curso gratuito de Overloque
Curso

Saspe abre inscrições nesta quarta-feira para curso gratuito de Overloque

Suzano abre inscrições para processo seletivo de estágio no próximo dia 21
Cidades

Suzano abre inscrições para processo seletivo de estágio no próximo dia 21

Morre Pedro Benites, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano
Cidades

Morre Pedro Benites, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano

Diretor da Defesa Civil de Suzano apresenta balanço de atividades
Cidades

Diretor da Defesa Civil de Suzano apresenta balanço de atividades

Saiba como vai ficar o trânsito com o Complexo Viário do Alto Tietê
Cidades

Saiba como vai ficar o trânsito com o Complexo Viário do Alto Tietê

Vendas de ventiladores aumentam em quase 200% em corrida às lojas centrais
Cidades

Vendas de ventiladores aumentam em quase 200% em corrida às lojas centrais