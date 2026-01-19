Suzano recebe projeto 'Cidadania Itinerante' com emissão de documentos e orientações

O projeto “Cidadania Itinerante”, promovido pela Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Suzano, estará no município entre esta terça e quinta-feira (20 a 22/01), das 9 às 17 horas, oferecendo gratuitamente uma série de serviços voltados à emissão de documentos, orientações e encaminhamentos à população.

Durante a ação, os moradores poderão realizar o agendamento da primeira e da segunda via de documentos pessoais de uso rotineiro, como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de solicitar a segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, CPF, título de eleitor e segunda via de contas de consumo, como água e energia elétrica. Também estarão disponíveis serviços como carteira de trabalho digital, atestado de antecedentes criminais, consultas ao Serasa e criação de conta no portal GOV.BR.

O projeto ainda oferecerá atendimento para registro de boletim de ocorrência, entrada no seguro-desemprego, elaboração de currículo, orientações migratórias, além de informações sobre o Procon, a Defensoria Pública e orientações sobre a plataforma Trampolim.

A população também poderá registrar denúncias, receber orientações e encaminhar demandas para programas e coordenadorias da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, como a Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual (CPDS), Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena (CPPNI), Coordenadoria Geral de Direitos Humanos (CGDH), Centro de Integração da Cidadania (CIC), Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP), Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência (Cravi), Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM) e Coordenação de Políticas para a Juventude e Ouvidoria.

Os atendimentos ocorrerão em três locais do município. Na terça-feira (20/01), a ação será realizada no Supermercado Seane, localizado na estrada do Koyama, 10, no bairro Recreio Bela Vista.

Na quarta-feira (21/01), os serviços estarão disponíveis no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da região norte, no Supermercado Nagumo, situado na avenida Francisco Marengo, 2.301, no Jardim Dona Benta.

Já na quinta-feira (22/01), o atendimento ocorre na Unidade de Saúde da Família (USF) Eduardo Nakamura, localizada na rua Mário Bochetti, 680, no bairro Cidade Miguel Badra.

A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços públicos da população, facilitando o acesso a direitos básicos e promovendo cidadania por meio de atendimentos gratuitos e descentralizados.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, o “Cidadania Itinerante” é uma ação que impacta diretamente a vida dos moradores. “Quando o serviço público vai até o bairro, a gente encurta caminhos e resolve demandas que muitas pessoas acabam adiando por falta de tempo ou dificuldade de acesso. É um atendimento que facilita a vida, garante direitos e aproxima o Poder Público da população, com orientação, informação e acolhimento”, destacou o chefe da pasta.