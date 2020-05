Suzano recebe R$ 1,2 milhão para enfrentamento ao novo coronavírus

Suzano ganhou mais um incremento para a saúde pública. A deputada federal Policial Katia Sastre (PL/SP), destinou em 2020 R$ 2,2 milhões reais para a cidade, reconhecendo a importância no reforço para o combate às doenças. Deste valor R$ 1 milhão foi para a Santa Casa e R$ 1,2 millhão para o enfrentamento ao novo coronavírus.

Ao todo, a deputada já enviou R$ 3,645 milhões em recursos para Suzano. Em 2019, Sastre contemplou o município com R$ 1,445 milhão em emendas também para a área da saúde.

"Estou acompanhado de perto a realidade dos municípios de São Paulo e percebo como precisamos agir rapidamente para que mais mortes sejam evitadas, em especial as em decorrência do novo coronavírus", explica a deputada. O montante em emendas destinado por Sastre atende a um pedido dos habitantes da cidade e ajuda os mais pobres e vulneráveis.

O recurso para a Santa Casa complementa o custeio dos serviços de assistência a Média e Alta Complexidade (MAC). O objetivo é melhorar o atendimento à população incrementando o financiamento da rede própria de atendimento ou, ainda, atuando na ampliação do custeio - proporcionando a redução de filas de atendimento.

Em quase um ano e meio de mandato a deputada Sastre já destinou R$ 14.959.961 para a saúde do estado de São Paulo. Esse valor já foi pago e repassado às prefeituras. Em 2020, a parlamentar ainda vai enviar mais de R$ 3,5 milhões em emendas.

Segurança Pública

A principal bandeira de Sastre é a segurança pública. A deputada é conhecida internacionalmente por defender as próprias filhas, mães e alunos de um bandido na frente de uma escola, em Suzano, no Dia das Mães de 2018. Ao se deparar com um criminoso que apontava uma arma para anunciar um assalto, Sastre não pensou duas vezes: como policial militar, sacou o revólver .38 da bolsa e matou o bandido.

A luta incansável pelo cidadão de bem é a principal marca de Sastre. Neste sentido, ela tem atuado de forma especial no combate à criminalidade durante a pandemia da Covid-19 no Brasil.

Entre as principais proposições da deputada na área de segurança está o pedido ao presidente Jair Bolsonaro pela revogação - por meio de uma medida provisória - da decisão do Conselho Nacional de Justiça, que permitiu a soltura de criminosos enquadrados no grupo de risco do novo coronavírus.

“Essa é uma decisão absurda! Onde o CNJ estava com a cabeça? Com essa decisão estamos vendo criminosos do PCC e milhares de outros presos voltarem ao crime organizado. Não vou sossegar enquanto essa decisão não for revogada. Quarentena de bandido tem que ser na cadeia!”, sublinha a parlamentar, que foi a 7ª mais votada em São Paulo e a 15ª mais votada no Brasil.