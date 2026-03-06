Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Emenda

Suzano recebe R$ 1,4 milhão em emendas para ações culturais e de saúde

Prefeito Pedro Ishi recebeu a visita do deputado federal Alfredo Alves Cavalcante, o Alfredinho, nesta sexta-feora (6)

06 março 2026 - 18h39Por da Reportagem Local
Pedro Ishi recebeu a visita do deputado federal Alfredo Alves Cavalcante, o AlfredinhoPedro Ishi recebeu a visita do deputado federal Alfredo Alves Cavalcante, o Alfredinho - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O prefeito Pedro Ishi recebeu nesta sexta-feira (06/03) a visita do deputado federal Alfredo Alves Cavalcante, o Alfredinho, para a destinação de R$ 1,45 milhão em emendas para os setores de saúde e cultural. Durante o encontro, que contou com a presença do assessor do parlamentar Paulo Bezerra e do gestor cultural Walmir Pinto, o chefe do Executivo destacou que a verba deverá contribuir para ampliar e qualificar os atendimentos oferecidos à população.

Do total, R$ 1 milhão será mobilizado para a área da Saúde. Os outros R$ 450 mil foram indicados para o Polo de Música e Audiovisual Paulo José, para ações de incentivo à cultura, à formação profissional e à economia criativa na cidade.

Para o prefeito, a parceria com o deputado é fundamental para garantir novos investimentos. “Esses recursos chegam em um momento importante. O investimento na saúde ajuda a fortalecer o atendimento à nossa população e o Polo Audiovisual representa uma oportunidade de incentivar a cultura, gerar formação e abrir novas portas para a economia criativa do município”, destacou o chefe do Executivo municipal.

