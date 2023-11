Suzano recebe R$ 4,5 milhões em emendas para recapeamento de sete vias

A Prefeitura de Suzano garantiu novos recursos estaduais para seguir com as obras de revitalização das vias municipais. Em reunião ocorrida na manhã desta terça-feira (28/11) no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, no bairro do Morumbi, que contou com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi, do governador Tarcísio de Freitas, do secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab e do vereador Artur Takayama, foi anunciado pelo deputado estadual Marcos Damasio a destinação de R$ 4,5 milhões em emendas para serviços de recapeamento asfáltico para sete vias municipais.

No ano que vem, depois de cumprida a etapa de licitação que definirá a empresa responsável pelas obras, as ruas Nicola Afonso Redondo, Agostinho Irente, Alfredo Batista Pizzolato, Antônio Miguel e Paulo Moriyama, no bairro Vila Figueira, além de trechos da rua Raphael Anunciação Fontes e estrada Antônio Jorge, ambas na Chácaras Reunidas Guaió, vão receber uma nova camada asfáltica.

Os recursos foram distribuídos em duas emendas. Uma será aplicada nas ações do bairro Vila Figueira ao valor de R$ 3.456.558,60, e a outra será direcionada às intervenções na rua Raphael Anunciação Fontes e estrada Antônio Jorge, que receberão o investimento de R$ 1.062.635,91.

O vereador Artur Takayama fez a indicação dos locais que poderiam ser contemplados com os recursos e, como representante do Poder Legislativo municipal no encontro, ele destacou a atenção de Damasio e a parceria do governo paulista e da administração municipal. “Só tenho a agradecer a todos que estão lutando pelo desenvolvimento de Suzano. Fomos muito bem-recebidos no Palácio dos Bandeirantes e voltamos com essa grande notícia, que tanto ajudará a nossa cidade”, avaliou o parlamentar suzanense.

Damasio falou da satisfação em poder contribuir com o avanço do município. “Estamos somando forças com os amigos de Suzano, o prefeito Rodrigo Ashiuchi e o vereador Artur Takayama, para que a nossa parceria dê bons frutos e possamos seguir colaborando para construirmos uma Suzano cada dia melhor. A liberação dessas emendas é uma grande notícia para a população e contribuirá com as obras de recapeamento asfáltico”, disse o parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Por sua vez, o prefeito celebrou o avanço proporcionado pelos esforços empenhados pelo Legislativo estadual e municipal e o governo paulista para o avanço de Suzano. “Queria agradecer ao deputado Marcos Damasio, que vem ajudando a cidade de Suzano, assim como todo o Alto Tietê, e também ao vereador Artur Takayama. Esses recursos vão garantir mais desenvolvimento, oportunidade e dignidade para toda a nossa população. O nosso agradecimento em nome do povo suzanense”, frisou Ashiuchi.