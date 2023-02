Suzano recebe representantes do Ministério do Desenvolvimento

O vice-prefeito e secretário de Cultura de Suzano, Walmir Pinto, recebeu na manhã desta quarta-feira (01/02) a assessora especial do Ministério do Desenvolvimento Regional, Lucile Licari, e a chefe de Gabinete do ministro Waldez Góes, Bruna Chie Yin Tse, para apresentar as demandas municipais relacionadas à habitação e à reestruturação de vias às representantes da pasta federal.

A reunião, que ocorreu no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, no centro da cidade, também contou com as presenças do secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira; do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; do secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione; do diretor de Habitação, Miguel Reis Afonso; e da assessora da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) Carol Umebayashi.

Na ocasião, foram apresentadas as solicitações da administração municipal, entre elas aquelas que abordam a entrega do condomínio Residencial Suzano 2, no Jardim Europa, obra de responsabilidade do governo federal por meio do programa “Minha Casa, Minha Vida”, para 600 famílias suzanenses, e do Residencial Santa Cecília, para mais de 200 beneficiários, também pelo mesmo programa de moradia. Ainda na reunião, foi requisitado o apoio do ministério por meio do envio de recursos para a realização de obras de reestruturação viária da rua Turquesa, avenida Paulista, rua Takero Kurotsu, entre outras, e destacou que o município está disponível para receber a nova edição do “Minha Casa, Minha Vida”.

Após a reunião, a assessora Lucile Licari informou que as demandas serão levadas para Brasília, onde serão debatidas. “Vamos reunir as informações que recebemos da prefeitura e vamos encaminhá-las para o ministro (Waldez Góes) e nossa área técnica e dar prosseguimento às solicitações”, destacou.

O secretário Elvis Vieira ressaltou que espera que a conversa desta quarta-feira renda boas notícias para Suzano. “Tomara que em breve possamos receber um retorno da capital federal sobre nossas solicitações e poder dar andamento a obras e demais projetos envolvendo o Poder Executivo nacional em nossa cidade”.

Por sua vez, o vice-prefeito agradeceu a visita e destacou a necessidade de agilidade para a resolução das pendências. “Fico contente com a vinda delas para Suzano para ouvir nossas solicitações e imagino que para um governo recém-instalado isso não seja fácil. Mas também temos urgências para a nossa cidade. Se não tivéssemos pressa essa reunião não estaria ocorrendo. Torço para que estes assuntos cheguem logo ao ministério para que Suzano possa ser beneficiado com recursos e projetos do governo federal”, afirmou Walmir ao final do encontro.

No começo da tarde, a assessora e a chefe de Gabinete foram até o empreendimento Residencial Suzano 2 para conhecer a estrutura na companhia do secretário de Planejamento Urbano e do diretor de Habitação.